Елена ЩЕРБАКОВА

Елена Александровна Щербакова

Многолетний опыт помог Елене Александровне открыть много лечебных учреждений, но своим главным детищем она считает «Центр врачебной подологии», где удалось объединить знания медицины и подологии (подиатрии).

Центр является инновационным для диагностики и лечения различных заболеваний кожи и ногтевых пластин, в том числе у детей. Специалисты составляют и осуществляют индивидуальные алгоритмы коррекции дерматологических и подологических заболеваний.

- Мы занимаемся уходом и обработкой диабетической стопы, обработкой грибковых поражений ногтей и стоп, удалением мозолей, натоптышей без оперативного вмешательства, трещин, коррекцией и лечением (без операции) вросших ногтей. Считаю, что педикюр - не только эстетическое удовольствие, но и комфорт, и оздоровление ваших ножек! - говорит доктор Щербакова. - Мы делаем инновационный СМАРТ-педикюр, с терапевтическим эффектом. Занимаемся исследованием и диагностикой не только кожных патологий, но также деформациями костных структур, восстановлением после травмы. При необходимости к лечению некоторых заболеваний привлекаются специалисты смежных областей - эндокринолог, хирург, травматолог, ревматолог, дерматолог, флеболог, терапевт, педиатр.

С нами ходить легко!

Реклама, ИП Щербакова Е.А., ИНН 263401319509

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