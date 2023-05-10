Евгения Маркова Викторовна

Евгения Маркова Викторовна - основатель и главный врач Центра женского здоровья, одной из лучших клиник Пятигорска, один из немногих в Ставропольском крае сертифицированный врач гинеколог-сексолог. В профессии - 18 лет.

Здесь работают одни из лучших специалистов в регионе, для которых важно не только оказывать медицинскую помощь своим пациенткам на самом высоком уровне, но и поддерживать их психологически.

«Многие женщины откладывают свой визит к гинекологу, потому что им стыдно. Нет, стыдно быть нездоровой и выявлять болезни на поздней стадии, когда с ними уже сложнее справиться и приходится тратить больше времени, сил и нервов!» - считает доктор Маркова. Мечтающие сохранить молодость и красоту, говорит Евгения Викторовна, должны помнить, что внешнее преображение всегда начинается изнутри.

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