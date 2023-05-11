Члена «Правого сектора»* задержали при попытке поджечь военкомат в Минводах

Фото: УФСБ по СК

В Минеральных Водах сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя, который планировал поджечь местную администрацию и военкомат. Злоумышленник оказался членом запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор».

В июне 2022 года мужчина запланировал совершить теракт в Минводах, но сделать ничего не успел. Уже в июле его задержали и возбудили дело по статье «Покушение на совершение террористического акта». В его гараже оперативники нашли компоненты для зажигательной смеси.

Лицом к лицу с оперативниками злоумышленник немедленно во всем признался. Он планировал поджечь здания военкомата и администрации Минеральных Вод.

С тех пор, как рассказал источник «КП-Ставрополь», мужчина ждал своего наказания в СИЗО. По первому уголовному делу ему грозит до 20 лет за решеткой.

Но в мае 2023 года стало известно о новых обстоятельствах. Правоохранители выяснили, что мужчина планировал совершить теракт не самостоятельно. Оказалось, что он действовал по заданию запрещенной экстремистской организации «Правый сектор».

Теперь злоумышленник ждет окончания следствия сразу по двум уголовным делам — за покушение на совершение теракта и участие в экстремистской организации. Максимальное наказание, предусмотренное второй статьей — до шести лет лишения свободы.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.