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11 мая 2023 16:20

Присвоила 5 миллионов и осталась на свободе: смешной срок не устроил чиновницу Ставрополья

Директор «Горзеленстроя» обжалует условный срок за мошенничество на 35 миллионов на Ставрополье
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Условный срок дали чиновнике за присвоение 35 миллионов на мемориальном сквере

Условный срок дали чиновнике за присвоение 35 миллионов на мемориальном сквере

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сквер Памяти» в Буденновске задумывался прежде всего как мемориал погибшим во время теракта в местной больнице в 1995 году. Для многих такое место неприкосновенно. Но не все так считают — некоторым чиновникам не зазорно погреть руки на особенно святой для горожан памяти.

«Сквер Памяти» был открыт в Буденновске в 1999 году, в годовщину нападения. Помимо памятников полицейским, погибшим от рук террористов, здесь также увековечили: кавалеров орденов Славы и Героев Советского Союза, военнослужащих, не вернувшихся из Афганистана и «горячих точек» Северного Кавказа, детей и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

Фото: миндор СК

Фото: миндор СК

В 2019 году жители города проголосовали за то, чтобы сквер благоустроили. Был заключен муниципальный контракт на 35 миллионов рублей с ООО «Горзеленстрой», владельцем которого, по данным источника «КП-Ставрополь», является один из сенаторов Совфеда от Ставропольского края.

К ноябрю 2020 года обновленный сквер торжественно открыли. Но не все прошло так гладко, как хотелось бы горожанам. Далеко не все оплаченные работы были выполнены. Было возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия.

В феврале 2023 года Буденновский городской суд признал директора «Горзеленстроя» Этери Панкратову виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, организация взяла из бюджета деньги за невыполненные работы по благоустройству сквера. Правоохранители насчитали более 5 миллионов рублей ущерба.

Какое наказание грозит человеку, признанному судом виновным в таком преступлении?

«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — гласит Уголовный Кодекс РФ.

Подсудимая отделалась настолько легко, насколько можно. Как сообщил источник «Комсомолки», Буденновский суд приговорил ее лишь к трем годам лишения свободы — и то, условно.

Другие сочли бы такой приговор чистым везением. Но буденновская чиновница осталась не в восторге и пытается обжаловать дело в Ставропольском краевом суде.

— Она обжаловала в апелляционном порядке и так совсем не суровый приговор суда с условным сроком, надеясь, что вышестоящая инстанция ее оправдает. Теперь это дело будет рассматриваться в краевом суде, будем ждать его решения, — поделился собеседник редакции.

Происшествия: КРИМИНАЛ