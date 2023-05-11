Присвоила 5 миллионов и осталась на свободе: смешной срок не устроил чиновницу Ставрополья

Условный срок дали чиновнике за присвоение 35 миллионов на мемориальном сквере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сквер Памяти» в Буденновске задумывался прежде всего как мемориал погибшим во время теракта в местной больнице в 1995 году. Для многих такое место неприкосновенно. Но не все так считают — некоторым чиновникам не зазорно погреть руки на особенно святой для горожан памяти.

«Сквер Памяти» был открыт в Буденновске в 1999 году, в годовщину нападения. Помимо памятников полицейским, погибшим от рук террористов, здесь также увековечили: кавалеров орденов Славы и Героев Советского Союза, военнослужащих, не вернувшихся из Афганистана и «горячих точек» Северного Кавказа, детей и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

Фото: миндор СК

В 2019 году жители города проголосовали за то, чтобы сквер благоустроили. Был заключен муниципальный контракт на 35 миллионов рублей с ООО «Горзеленстрой», владельцем которого, по данным источника «КП-Ставрополь», является один из сенаторов Совфеда от Ставропольского края.

К ноябрю 2020 года обновленный сквер торжественно открыли. Но не все прошло так гладко, как хотелось бы горожанам. Далеко не все оплаченные работы были выполнены. Было возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия.

В феврале 2023 года Буденновский городской суд признал директора «Горзеленстроя» Этери Панкратову виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, организация взяла из бюджета деньги за невыполненные работы по благоустройству сквера. Правоохранители насчитали более 5 миллионов рублей ущерба.

Какое наказание грозит человеку, признанному судом виновным в таком преступлении?

«Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — гласит Уголовный Кодекс РФ.

Подсудимая отделалась настолько легко, насколько можно. Как сообщил источник «Комсомолки», Буденновский суд приговорил ее лишь к трем годам лишения свободы — и то, условно.

Другие сочли бы такой приговор чистым везением. Но буденновская чиновница осталась не в восторге и пытается обжаловать дело в Ставропольском краевом суде.

— Она обжаловала в апелляционном порядке и так совсем не суровый приговор суда с условным сроком, надеясь, что вышестоящая инстанция ее оправдает. Теперь это дело будет рассматриваться в краевом суде, будем ждать его решения, — поделился собеседник редакции.