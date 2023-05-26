Высокая кухня сложных удобрений

Начальник смены цеха №18 по производству сложных минеральных удобрений Валерий Старинин. Фото: предоставлено АО «Невинномысский Азот»

28 мая наша страна отметит профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности - День химика.

Кстати, праздник этот зародился еще в Советском Союзе, и с тех пор традиция отмечать его в последнее воскресенье мая сохранилась не только в нашей стране, но и в некоторых других государствах постсоветского пространства.

Для Ставрополья праздник имеет особое значение, ведь одно из ведущих и градообразующих предприятий региона - это АО «Невинномысский Азот» (входит в состав АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»), крупнейшее на Юге России производство химической промышленности. Высококачественные минеральные удобрения и продукты органического синтеза, которые выпускает невинномысский завод, много лет пользуются огромным спросом как у нас в стране, так и за рубежом.

Невинномысский Азот располагает единственными в России установками по производству меламина, метилацетата, уксусной кислоты высокой чистоты.

Компания ЕвроХим известна также своими масштабными социальными проектами, в числе которых: строительство круглогодичного ледового дворца в Невинномысске, реконструкция Дворца культуры химиков, ремонт спорткомплекса «Олимп», финансирование установки 13 детских спортивно-игровых площадок; выделение благотворительной помощи на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации нового путепровода.

В День химика принято чествовать лучших представителей отрасли. Накануне праздника мы расскажем об одном из них - работнике Невинномысского Азота, начальнике смены цеха № 18 по производству сложных минеральных удобрений Валерии Старинине.

Валерий трудится на заводе уже 28 лет, с 1995 года. Пришел сюда сразу после службы в армии. Поначалу устроился аппаратчиком выпаривания, а уже через год стал старшим аппаратчиком производства сложных минеральных удобрений. По словам Валерия, ему повезло и с работой, и с коллективом:

- Здесь все отзывчивые, и нет лентяев, - говорит он.

По первому образованию Старинин повар, и, по его мнению, производство удобрений и кулинарное дело чем-то схожи - только, мол, ингредиенты разные.

Валерий рассказал, что в начале его профессионального пути на заводе его всему научили коллеги. А потом, набравшись опыта и овладев мастерством, и он стал наставником для молодых специалистов.

За время работы в цехе зарекомендовал себя сотрудником, в совершенстве владеющим технологией получения сложных минеральных удобрений - такой вот производственный шеф-повар.

Валерий был неоднократно отмечен грамотами и наградами краевого и федерального уровня, его имя занесено на Доску почета Невинномысского Азота.

КСТАТИ

В 42 года сдал ЕГЭ

В 2016 году руководство предприятия предложило пройти Старинину обучение в Южном федеральном российском университете. Валерий долго не раздумывал и согласился. В 42 года (!) сдал ЕГЭ и поступил в вуз. Работу совмещал с учебой, занятия давались легко - помог его многолетний опыт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«На каждый вызов шаблон не придумаешь»

Валерий Старинин, начальник смены цеха № 18 по производству сложных минеральных удобрений Невинномысского Азота:

- Казалось бы, что за 28 лет службы в одном цехе работа должна превратиться в скучную рутину, но это не так, ведь на каждый вызов шаблон не придумаешь, за это мне и нравится моя работа, всегда есть место чему-то новому.