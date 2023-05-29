Пока суд не разлучит нас: в сговоре с любовницей главврач годами «пилил» бюджет больницы Пятигорска

Влюбленные фигуранты уголовного дела вместе окажутся на скамье подсудимых Фото: Залина ТАТАРОВА

Бывшего главврача Пятигорской городской больницы Романа Лифенко обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. Вместе с ним под суд отправилась начальник отдела закупок Наталья Канцедалова. Но, как рассказал источник «Комсомолки», подозреваемых связывала не только любовь к деньгам.

Фигурантом сразу двух уголовных дел Лифенко стал в 2022 году. По данным следствия, главврач больницы получал взятки от фирмы «Флорес» за то, чтобы именно эта компания получала госконтракты на поставку лекарств, расходников и медоборудования.

Фирма продавала медучреждению товары по необоснованно завышенным ценам, неплохо зарабатывая на разнице. В краевом следкоме сообщили, что только одна из сделок обошлась бюджету почти в 34 миллиона рублей.

После задержания медика оперативники обыскали его дом. Выяснилось, что главврач скромной городской больницы живет на широкую ногу — в стильно обставленном интерьере нашлась коллекция дорогих часов. А в гараже — тюнингованный «Mercedes-Benz Brabus 800» стоимостью около 40 миллионов рублей.

Фото с обысков в доме Лифенко

Позднее выяснилось, что Лифенко не один получал «подарки» от фирмы за гарантии заключения контрактов. За взятки на 1,2 миллиона, по оценкам следствия, вместе с ним пошла под суд начальник отдела закупок Пятигорской горбольницы Наталья Канцедалова.

Но не только любовь к красивой жизни объединяет двух коллег. Как рассказал осведомленный источник «КП-Ставрополь», главврач и его подчиненная уже много лет поддерживают совсем нерабочие отношения.

— Он живет с женой и двумя детьми, хотя официально они в разводе. А с Канцедаловой у них далеко не мимолетная интрижка. Они вместе с тех пор, как оба работали в Минводах, там многолетняя любовная связь, — поделился собеседник «Комсомолки».

Еще один источник подтвердил редакции эту информацию и добавил, что правоохранители в курсе пикантного обстоятельства уголовного дела. Оба фигуранта находятся в СИЗО и ждут судебного разбирательства. Учитывая, что обвинительное заключение уже подписано, у пары есть все шансы отправиться в колонию вместе.

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