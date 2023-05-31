На Ставрополье в 2023 году на развитие образования направят более 36 млрд рублей

Фото: официальный ТГ-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника.

- На Ставрополье мы также дали старт краевому Году педагога и наставника. Рад, что в нашей системе образования работают замечательные специалисты. Учителя вкладывают в работу душу, и мы должны отзывчиво подходить к развитию образования. Так сделаем в этом году и продолжим в будущем, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Сфера образования – одна из самых масштабных отраслей региона. На сегодняшний день на Ставрополье функционируют 1874 образовательных организации, которые посещает без малого полмиллиона детей. В системе образования работает более 84 тысяч человек, порядка 40 тысяч из них - педагогические работники государственных и муниципальных образовательных организаций.

В системе профессионального образования Ставропольского края осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов более чем по 100 профессиям и специальностям СПО. Всего по программам среднего профобразования на территории края обучаются 66 985 студентов.

В регионе активно формируется образовательная среда с развитой инфраструктурой, современным оборудованием и, что особенно важно, с компетентными специалистами, работающими в отрасли. Положительные изменения в сфере образования происходят во многом благодаря реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», рассчитанной на срок до 2025 года.

Формирование госпрограммы осуществлялось с учетом задач, четко обозначенных Президентом страны:

- вывести Россию в десятку лучших стран по качеству общего образования и обеспечение воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- обеспечить рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в обществе, привлечь и закрепить молодых специалистов в сфере образования;

- повысить качество подготовки рабочих кадров и специалистов посредством реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям;

- повысить доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

В 2023 году в региональной казне на реализацию госпрограммы СК «Развитие образования» заложено более 36 млрд рублей.

- Создаем условия, чтобы больше талантливых людей выбирало профессию учителя. В краевом бюджете 2023 года на отрасль образования заложено больше, чем когда-либо. Значительно увеличим затраты на капремонты школ. Укрепим материальную базу и внедрим передовые методики, - пояснил глава региона Владимир Владимиров.

В рамках госпрограммы ведется строительство новых и модернизация уже действующих объектов образования. Так, в 2022-м было отремонтировано 11 школ. В текущем году будет отремонтирована еще 31 школа. А в планах на 2024 - 2025 годы — ремонт еще 33 образовательных учреждений Ставропольского края.

С вниманием и заботой

Госпрограмма Ставропольского края «Развитие образования» позволяет также реализовывать ряд других мероприятий социальной направленности.

Так, на Ставрополье более 135 учеников младшего школьного звена получают льготное горячее питание, которое предоставляется один раз в день в виде обеда или полдника, в зависимости от смены обучения. Также краевой госпрограммой на 2023 год заложены средства на летний отдых почти 70 тысяч детей в пришкольных лагерях и на частичную оплату стоимости путевки в загородные лагеря 5350 школьников.

Фото: stav-lager.ru

Помимо этого, в крае ежегодно проводится благотворительная новогодняя елка для детей, нуждающихся в особой заботе со стороны властей и общества. Детишкам в возрасте от 3 до 12 лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вручают новогодние подарки. В 2022 году Губернаторскую елку посетили 6787 детей. Каждый из них получил сладкий подарок. Не остались без внимания и ученики начальных классов. Подарки к Новому году от главы региона получил 141 571 ребенок. На 2023 год также запланированы праздничные мероприятия для маленьких ставропольцев.

Вниманием не обделены и учителя, взявшие на себя бремя классного руководства. На сегодняшний день доплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей получают более 14 тысяч педагогических работников.

Растим настоящих патриотов

Реализация госпрограммы Ставропольского края «Развитие образования» направлена в том числе и на создание условий для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

В прошлом году на Ставрополье открыли первые центры военно-патриотического воспитания «Авангард». На базе школ в Ессентуках, Пятигорске, Невинномысске и Кисловодске молодежь допризывного возраста обучают основам воинской службы. В этом году такой же центр был открыт и в краевой столице.

Фото: t.me/avangard_pyatigorsk

По инициативе губернатора Ставропольского края центры военно-патриотического воспитания появятся во всех муниципалитетах региона.

- Дома Юнармии и центры военно-патриотического воспитания будут открыты во всех территориях Ставрополья. А еще с этого года для детей и взрослых в Ставрополе будет работать военно-спортивный центр имени Героя России Никиты Гусева, - заявил Владимир Владимиров во время оглашения ежегодного Послания к краевому парламенту.

КСТАТИ

В 2022 году для 541 школы края были приобретены государственные символы России. С 1 сентября 2022/23 учебного года более 700 образовательных организаций края приступили к внедрению практики поднятия флага и исполнения гимна России перед началом новой учебной недели.

Стройка полным ходом!

Одно из ключевых направлений работы властей Ставрополья – реализация нацпроекта «Образование», мероприятия которого отражены в краевой госпрограмме «Развитие образования» в рамках шести региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы («Повышение конкурентоспособности профессионального образования»)», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».

В 2022 году на эти цели было направлено почти 7,8 млрд рублей, в том числе средства, предусмотренные на строительство школ и центра знаний «Машук».

Так, в прошлом году в рамках регпроекта «Современная школа» были введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы: на 1550 мест на улице Щипакина в Ставрополе и на 1002 места на улице Грибоедова в Михайловске. Также была проведена реконструкция школы на 116 мест в курортном Кисловодске.

В августе 2022 года в рамках нацпроекта «Образование» в Пятигорске был торжественно открыт центр знаний «Машук». Современный образовательный центр включает в себя несколько спальных корпусов, большой образовательный блок, библиотеку, стадион, спортивные площадки - все, что нужно для комфортного пребывания и, конечно, обучения. Лучшие педагоги и лидеры образования со всей страны приезжают в «Машук», чтобы повысить свои профессиональные компетенции, обменяться опытом и в оперативном режиме получить информацию о последних методических разработках.

- В подобных образовательных центрах создается будущее России. И для нас очень важно, что здесь будут проходить подготовку учителя Ставрополья. Центр помогает распространению лучших практик преподавания, которые существуют в мире - теперь они помогут укреплению и развитию краевой системы образования. И, конечно, особое значение имеет то, что педагоги из разных регионов - люди, которые дают образование всей России, - будут обучаться у нас в крае. Уверен, что у каждого из них останется чувство связи с нашим регионом, - сказал Владимир Владимиров от открытии образовательного центра.

До конца 2023 года в Ставропольском крае планируется завершить строительство еще четырех школ. Новое учебное заведение на 990 мест появится на улице Федеральной в Ставрополе; на 1002 места на улице Прекрасной в Михайловске; на 1000 мест в Ессентуках и на 696 мест в селе Прасковея Буденновского округа.

В планах — строительство двух школ в Ставрополе на 825 и 1550 мест; в Пятигорске на 1550 мест; в Михайловске – на 900 и в районе Белый Уголь в Ессентуках на 500 мест.

Тем временем в рамках регпроекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году в сельских школах было отремонтировано 26 спортивных залов.

- Работа в первую очередь направлена на обновление и совершенствование образовательной инфраструктуры и материально-технической базы образовательных организаций на всей территории края, при этом приоритет в оснащении оборудованием отдается тем образовательным организациям, которые в большей степени нуждаются в таком обновлении. Самое главное, реализация национального проекта «Образование» позволяет создавать в крае современные условия для получения качественного образования, - отмечают специалисты министерства образования Ставропольского края.

На Ставрополье функционируют 1874 образовательных организации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые возможности

Особое внимание уделяется и техническому оснащению образовательных учреждений края.

В 2022 году в 27 муниципалитетах Ставрополья в сельских школах созданы 54 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», которые оснащены современными цифровыми лабораториями для изучения физики, химии и биологии.

Новое оборудование получили также два коррекционных образовательных учреждения - школа-интернат № 6 в Благодарненском округе и школа-интернат № 7 в Георгиевском округе. Для специализированных мастерских этих школ было закуплено оборудование по направлениям: «Столярное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд» и «Парикмахерское дело». Занимаются в них воспитанники с ограниченными возможностями здоровья.

Современное материально-техническое оснащение поступило и в первый в крае школьный технопарк «Кванториум», который открылся на базе школы № 29 в Георгиевске. Школьникам доступны занятия в химической, физической, биологической лабораториях, также ребята могут попробовать себя в различных направлениях: 3D-моделирование, мобильная разработка, основы робототехники, аэро- и геоинформационные технологии, мастерская по мультимедиа и многое другое.

Кроме того, в рамках регпроекта «Цифровая образовательная среда» новое компьютерное оборудование было приобретено для 58 ставропольских школ и 5 профессиональных образовательных организаций. А в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» на базе пяти колледжей («Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», «Георгиевский колледж», «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», «Ставропольский государственный аграрный университет») в 2022 году создано 12 современных мастерских по компетенциям: визаж и стилистика, кондитерское дело, архитектура, кирпичная кладка; кузовной ремонт, обслуживание грузовой техники, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, агрономия, ветеринария, эксплуатация сельскохозяйственных машин.

Как отметили в региональном минобре, с целью подготовки педагогических работников к работе с современным оборудованием, приобретенным в рамках нацпроекта «Образование», большое внимание уделяется их профессиональному росту. В период с 2020 года свою квалификацию смогли повысить более 8 тысяч работников сферы образования края, боле 1,2 тысячи из них - в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

- При реализации национального проекта «Образование» важно не только открытие отдельных объектов с современным учебным оборудованием, но и развитие экосистемы нацпроекта с целью формирования единой образовательной и воспитательной среды, создания равных возможностей для обучения детей в сельской и городской местностях, а также повышения качества образования в целом. И, естественно, вся наша работа направлена на достижение единой цели – каждому ребенку, молодому человеку должны быть предоставлены все возможности для самореализации и развития талантов, - отмечают специалисты министерства образования Ставропольского края.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году также продолжили свою работу центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, центр опережающей профессиональной подготовки, 14 мастерских, 166 центров образования «Точка роста», два стационарных и один мобильный технопарки «Кванториум», центр «IT-куб», 78 спортивных клубов, открытые в предыдущие годы.

Фото: t.me/nevkvant

На сегодняшний день в центрах «Точка роста» занимается более 60 тысяч школьников. В детских технопарках «Кванториум» и центре «IT-куб» обучается более 3 тысяч человек. В 2022 году более 15 тысяч школьников из 250 школ края были зарегистрированы на платформе проекта «Билет в будущее» и приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации. Деятельностью центра опережающей профессиональной подготовки охвачены более 28 тысяч человек.

В 2023 году в Ставрополе планируется открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по типу центра «Сириус».

В планах также создание еще 53 центров «Точка роста», обновление материально-технической базы 5 коррекционных школ, ремонт 26 спортивных залов, оснащение 41 образовательной организации новым компьютерным оборудованием.

НА ЗАМЕТКУ

В рамках регионального проекта «Современная школа» учителям, которые решат переехать работать в населенные пункты, где проживает менее 50 тысяч человек, выдадут компенсацию в размере 1 млн рублей. В 2023 году выплату получат 39 работников образования.