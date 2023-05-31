Вспышка кори произошла в многоэтажке Ставрополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ставрополе в многоквартирном доме №11 на улице Родосской произошла вспышка кори. Об этом рассказали журналистам Радио «КП» в поликлинике. Как объяснили врачи, если в доме корь, то необходимо прививать жильцов и проверять их здоровье, чтобы убедиться, надо ли объявлять эпидемиологическую ситуацию или нет.

Информацию об этом подтвердили в минздраве Ставропольского края. Управление Федеральной службы по защите прав потребителей по региону внесло предписание о проведении противоэпидемиологических мероприятий. То есть жильцов многоэтажки будут проверять на корь и, вполне возможно, посадят на карантин.

Заболевший – ребенок. Специалисты установят круг лиц, с которыми он контактировал, начнут делать прививки, будут звонить и предупреждать о необходимости вакцинироваться или ревакцинироваться, а также проведут медицинское обследование.

— У пациента взяты анализы и отправлены в лабораторию для выяснения диагноза. В настоящий момент проводятся все необходимые профилактические и лечебно-диагностические мероприятия. До получения результатов пациент находится под наблюдением врачей, – сообщили в пресс-службе министерства о заболевшем.

Ситуация, по словам ведомства, находится под контролем. Корь не должна распространиться по городу, опасности она не представляет.