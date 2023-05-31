Жители Ставрополья составили рейтинг своих нерациональных расходов

Молодежь стала критична к возможным расходам на вещи не первой необходимости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье было проведено исследование, по итогам которого составлялся региональный рейтинг самых нерациональных трат. Ставропольцы отвечали на вопросы, на что они не готовы тратить свою зарплату, а какие поводы, наоборот, считают достойными даже крупных затрат.

Выяснилось, что самой нерациональной тратой 81% жителей Ставрополья считают покупку брендовых вещей. Любопытно, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а вот среди 18-24-летних такой точки зрения придерживаются чаще - 78%.

На втором месте среди самых нерациональных трат по мнению ставропольцев оказалось питание в кафе и ресторанах (63%), на третьем – постоянные походы в кино и театр (51%). Также в топ-5 вошли бьюти- и спа-услуги (46%), сеансы с психологом (43%) и постоянные поездки по России и в другие страны (41%). Треть (30%) работающих жителей края считают нерациональным тратиться на свадебное путешествие, еще столько же (30%) - считают излишними еженедельные походы по магазинам, а 27% не готовы тратить деньги на покупку новой машины. А вот приобретение квартиры назвали нерациональным вложением средств лишь 5% ставропольцев, констатирует служба исследований hh.ru.

В свою очередь, приоритетными сферами для накоплений 62% жителей Ставропольского края назвали финансовую подушку безопасности, 57% - покупку недвижимости (квартиры, дома или дачи), по 30% выбрали варианты - траты на здоровье и покупку машины. Четверть жителей края (24%) считают, что оправданно откладывать деньги на образование детей, еще столько же (24%) – на смену места жительства. Для 19% ставропольцев достойным поводом для накоплений может стать отпуск, для 14% - важные события в жизни (например, свадьба).

- Нерациональные траты будут всегда, даже при строгом учете в семейном бюджете. Но искренне радует, скажем так, поворот мышления ставропольцев. Они уже готовы честно анализировать свои расходы с тем, чтобы увидеть, куда утекают заработанные средств и есть ли возможность повлиять на это, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко. - При этом интересно видеть, насколько молодежь стала критична к возможным расходам на вещи не первой необходимости и готова ставить финансовые цели, чтобы копить средства на их реализацию. Это еще одно подтверждение того, что масштабная просветительская и образовательная работа по повышению финграмотности в крае результативна и что ее стоит продолжать.