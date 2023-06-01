Ставропольскую детвору ждут концерты, игры, творческие и спортивные состязания
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Программа мероприятий ко Дню защиты детей 2023 в Ставрополе получилась более скромной, чем год назад, но все равно есть много мест, куда можно сходить с детьми 1 июня.
Развлечения начнутся с 10 утра: в Зеленом театре Центрального парке пройдет городской праздник «Карамельное шоу» и концерт «Мир детства», в библиотеке-филиале № 2 на улице Доваторцев, 44/1 - встреча «Детство – сказочная страна!», а на открытых площадках в микрорайонах - спортивно-игровые программы. Их адреса:
- улица Шпаковская, 109
- проспект Юности, 20
- улица Доваторцев, 86/1/2
- улица Морозова, 3А
- улица Туапсинская, 2А
- улица Гризодубовой, 27
- улица Магистральная, 16/1.
А в 10-30 на улице Мимоз, 24/1 можно будет проявить свои творческие таланты во время мероприятия «Я рисую детство».
Также для ребят устроят шоу «Праздник с Винни-Пухом и его друзьями»:
10:00 - площадь 200-летия, улица Родосская, 5;
11:15 - улица Доваторцев, 53/3, улица 50 лет ВЛКСМ, 16/3, 39/1,2 и 41/1,2;
12:15 - улица Серова, 4/1, Осетинкая, 4;
12:30 - улица Космонавтов, 4Б.
С 11 утра запланирована следующая порция мероприятий. Поиграть, повеселиться и поучаствовать в интересных конкурсах дети смогут на площадках и образовательных центрах по адресам:
- улица Пригородная
- проспект Ворошилова, 10/2
- улица Мира, 382
- улица К. Хетагурова, 11
- улица Морозова, 66
- проезд Кооперативный, 1
- улица Серова, 420
- проспект Юности, 20
- улица Доваторцев, 66/1
улица Доваторцев, 53/3 (начало - в 11:15)
- улица Доваторцев, 29 (библиотека-филиал № 10 имени Ащеулова)
- улица Ленина, 274 (Центр дополнительного образования детей)
- проспект Ворошилова, 10/1 (модельная библиотека-филиал № 11)
- улица Ленина, 292 (Ставропольский Дворец детского творчества).
В 11:20 Дом детского творчества Октябрьского района (улица Гоголя, 36) покажет
театрализованную игровую программу «Распахните двери в лето!».
В 11:30 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу «Раскрасим мир вместе!» на проспекте Юности, 20. В это же время детей ждут на игровые программы в Помещении по работе с населением (улица Родосская, 3) и библиотеке-филиале №6 имени Ходарева (улица Серова, 422).
Маленьких любителей живописи в 12:00 ждут в ДДТ на улице Гоголя, 36 на конкурсу рисунка «Мое счастливое детство», а в картинной галерее пейзажей имени художника П.М. Гречишкина (улица Морозова, 12) - на выставке «Прекрасен мир» учащихся Детской школы искусств к произведениям выдающегося русского писателя Константина Ушинского.
В это же время в Центральном парке начнется новый концерт с играми и свои интересные программы на площадке по улице Осетинской, 4 и в библиотеке-филиале №9 (улица Мира, 155).
Помимо перечисленных событий в полдень стартуют развлекательные шоу на улицах Рогожникова, 2 и Ерохина, 27 - продлятся они до шести вечера!
В 13:00 ребят приглашают весело и с пользой провести время в библиотеке-филиале №8 (улица Семашко, 16), на площадке в сквере «Дубовая роща» и в ДК «Ставрополец» на улице Трунова, 71, где состоится концерт «Лето - это мы».
В 14:00 юные ставропольцы померяются силами в Центре допобразования (улица Ленина, 274) в рамках соревнований «Телом и духом сильны лучшие дети страны».
Те, кто далеки от спорта, могут посетить праздник, организованный Детской школой искусств в парке Победы.
В 16:00 программа мероприятий ко Дню защиты детей в Ставрополе завершится двумя событиями - шоу «Адрес детства» в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» (улица Октябрьская, 101) и концертом «Пусть детство звонкое смеется!» в сквере Декабристов на улице Ленина, 127.