Ставропольскую детвору ждут концерты, игры, творческие и спортивные состязания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программа мероприятий ко Дню защиты детей 2023 в Ставрополе получилась более скромной, чем год назад, но все равно есть много мест, куда можно сходить с детьми 1 июня.

Развлечения начнутся с 10 утра: в Зеленом театре Центрального парке пройдет городской праздник «Карамельное шоу» и концерт «Мир детства», в библиотеке-филиале № 2 на улице Доваторцев, 44/1 - встреча «Детство – сказочная страна!», а на открытых площадках в микрорайонах - спортивно-игровые программы. Их адреса:

- улица Шпаковская, 109

- проспект Юности, 20

- улица Доваторцев, 86/1/2

- улица Морозова, 3А

- улица Туапсинская, 2А

- улица Гризодубовой, 27

- улица Магистральная, 16/1.

А в 10-30 на улице Мимоз, 24/1 можно будет проявить свои творческие таланты во время мероприятия «Я рисую детство».

Также для ребят устроят шоу «Праздник с Винни-Пухом и его друзьями»:

10:00 - площадь 200-летия, улица Родосская, 5;

11:15 - улица Доваторцев, 53/3, улица 50 лет ВЛКСМ, 16/3, 39/1,2 и 41/1,2;

12:15 - улица Серова, 4/1, Осетинкая, 4;

12:30 - улица Космонавтов, 4Б.

С 11 утра запланирована следующая порция мероприятий. Поиграть, повеселиться и поучаствовать в интересных конкурсах дети смогут на площадках и образовательных центрах по адресам:

- улица Пригородная

- проспект Ворошилова, 10/2

- улица Мира, 382

- улица К. Хетагурова, 11

- улица Морозова, 66

- проезд Кооперативный, 1

- улица Серова, 420

- проспект Юности, 20

- улица Доваторцев, 66/1

улица Доваторцев, 53/3 (начало - в 11:15)

- улица Доваторцев, 29 (библиотека-филиал № 10 имени Ащеулова)

- улица Ленина, 274 (Центр дополнительного образования детей)

- проспект Ворошилова, 10/1 (модельная библиотека-филиал № 11)

- улица Ленина, 292 (Ставропольский Дворец детского творчества).

В 11:20 Дом детского творчества Октябрьского района (улица Гоголя, 36) покажет

театрализованную игровую программу «Распахните двери в лето!».

В 11:30 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу «Раскрасим мир вместе!» на проспекте Юности, 20. В это же время детей ждут на игровые программы в Помещении по работе с населением (улица Родосская, 3) и библиотеке-филиале №6 имени Ходарева (улица Серова, 422).

Маленьких любителей живописи в 12:00 ждут в ДДТ на улице Гоголя, 36 на конкурсу рисунка «Мое счастливое детство», а в картинной галерее пейзажей имени художника П.М. Гречишкина (улица Морозова, 12) - на выставке «Прекрасен мир» учащихся Детской школы искусств к произведениям выдающегося русского писателя Константина Ушинского.

В это же время в Центральном парке начнется новый концерт с играми и свои интересные программы на площадке по улице Осетинской, 4 и в библиотеке-филиале №9 (улица Мира, 155).

Помимо перечисленных событий в полдень стартуют развлекательные шоу на улицах Рогожникова, 2 и Ерохина, 27 - продлятся они до шести вечера!

В 13:00 ребят приглашают весело и с пользой провести время в библиотеке-филиале №8 (улица Семашко, 16), на площадке в сквере «Дубовая роща» и в ДК «Ставрополец» на улице Трунова, 71, где состоится концерт «Лето - это мы».

В 14:00 юные ставропольцы померяются силами в Центре допобразования (улица Ленина, 274) в рамках соревнований «Телом и духом сильны лучшие дети страны».

Те, кто далеки от спорта, могут посетить праздник, организованный Детской школой искусств в парке Победы.

В 16:00 программа мероприятий ко Дню защиты детей в Ставрополе завершится двумя событиями - шоу «Адрес детства» в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» (улица Октябрьская, 101) и концертом «Пусть детство звонкое смеется!» в сквере Декабристов на улице Ленина, 127.