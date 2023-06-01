Первый фестиваль непрофессионального ученического творчества продлится до 5 июня. Фото: пресс-служба губернатора СК

1 июня 2023 года в Ставрополе стартовал первый фестиваль непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна». Он продлится до 5 июня. Торжественную церемонию открытия показал сайт «КП-Северный Кавказ» в прямом эфире.

В краевую столицу для участия в национальном финале приехали более 1000 ребят в возрасте от 14 до 18 лет из 65 регионов страны.

- Мы хотим, чтобы площадка Первой Российской школьной весны на Ставрополье стала для них первым шагом к творческому успеху, исполнению детской мечты и большому будущему. На пять дней Ставрополь станет молодежной столицей страны. Мы сделали все, чтобы открытия и эмоции, которые ребята получат здесь, объединили их и сплотили на всю жизнь, - поделился губернатор края Владимир Владимиров на своей официальной странице в Телеграме.

Конкурсные просмотры в рамках фестиваля пройдут по шести направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, инструментальное, концертные программы.

Как сообщили организаторы Школьной весны, участников и гостей мероприятия ждут парад, флешмобы, лектории с известными людьми. Также они пообещали «много-много разных сюрпризов». В их числе - концерты звезд. В Ставрополе выступят L’one, Хабиб и группа Dabro. Расписание их концертов можно найти здесь.

ВАЖНО!

Не забывайте, что во время Школьной весны в Ставрополе будут действовать ограничения движения. Выбирайте маршруты передвижения по городу заранее.

Прямая онлайн-трансляция открытия Школьной весны 2023 в Ставрополе

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