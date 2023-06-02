«В следующий момент - братик на руках»: участник ДТП с тремя погибшими в Дагестане раскрыл детали трагедии

Роковое столкновение произошло на 21 км трассы «Ботаюрт - Львовский 1». Фото: стоп-кадр видео МВД по РД

В Дагестане страшное ДТП унесло жизни трех человек, из них двое - дети. 20-летний участник аварии рассказал полиции, как произошла трагедия.

Роковое столкновение произошло в 15:20 примерно на 21 километре трассы «Ботаюрт - Львовский 1» в Кизилюртовском районе. Как рассказали в МВД Дагестана, 59-летний местный житель за рулем «Лада Калина» выехал на встречную полосу.

Навстречу двигался BMW с 20-летним водителем и 10-летним ребенком. Парень рассчитывал увернуться от столкновения, но не успел. Авто столкнулись, погибли пожилой водитель «Калины», его 11-летний и 12-летний пассажиры и несовершеннолетний брат водителя BMW.

Полицейские допросили выжившего 20-летнего парня. Оказалось, что молодой человек сел за руль отцовской машины без прав, причем не впервые.

- Взял без разрешения у отца машину, пока он занимался своей работой. По встречке едут две машины, светлая «Калина» и черная «Приора». В один момент «Калину» занесло, и она врезалась в меня в сторону двери. В следующий момент - братик на руках, - рассказал водитель.

Брату молодого бесправника было 10 лет. Во время допроса парень признался, что брал отцовскую машину регулярно с декабря прошлого года.

- Отсутствие или лишение водительских прав - это значит, что вам по тем или иным причинам НЕЛЬЗЯ ЗА РУЛЬ! Поймите, это не игра! Гибель троих детей за сутки, причиной которой стал выезд на встречку - это трагедия из-за безответственности людей, переоценивших свои возможности! «Успею!» - нет, НЕ УСПЕВАЕТЕ! - прокомментировали произошедшее в пресс-службе МВД по РД.