Экскурсия, дегустация, танцы и конкурсы: Всемирный день молока широко отпраздновали в Пятигорске

В том, что «молочка» Пятигорского молкомбината действительно очень вкусная, смог убедиться каждый участник праздника Фото: Елена БЕРГ

День молока в нашей стране, впрочем, как и во всем мире, отмечается сравнительно недавно, но уже успел сплотить единомышленников и полюбиться тем, кто считает молоко ценнейшим даром природы. Символично, что этот день совпадает с еще одним праздником – Днем защиты детей. Ведь именно дети самые большие ценители молока и молочных лакомств, которые очень нужны ребенку в период роста для формирования правильного пищеварения, крепких костей и здоровья.

Вот уже пятый год Пятигорский молочный комбинат в первый день лета устраивает яркий праздник для малышей и взрослых Фото: Елена БЕРГ

По всей стране 1 июня проходят мероприятия, приуроченные этим двум праздникам. Пятигорск – не исключение. Вот уже пятый год Пятигорский молочный комбинат в первый день лета устраивает яркий праздник для малышей и взрослых. В этом году каждый желающий смог не только продегустировать вкуснейшую продукцию, но и понаблюдать за процессом производства любимых молочных лакомств.

Дети - самые большие ценители молока и молочных лакомств Фото: Елена БЕРГ

Во Всемирный день молока Пятигорский молочный комбинат посетили и высокие гости, в числе которых: заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров, глава Предгорного округа Николай Бондаренко, заместитель главы администрации, начальник управления сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края Горбань Сергей Сергеевич, председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько, представитель губернатора Ставропольского края Вячеслав Ростовцев и другие официальные лица края.

- Сегодня мы отмечаем один из величайших праздников на земном шаре – День защиты детей. Этот день совпал с Днем молока. Дети и молоко, конечно же, неразрывно связаны. На Пятигорском молочном комбинате сложилась добрая традиция – приглашать молодежь на наш агрокомплекс. Мы прививаем детям любовь к аграрному сектору, любовь к родной земле. Вместе с коллективом молкомбината мы делаем общее дело, связанное с укреплением продовольственной независимости и безопасности страны. Мы стоим и будем стоять на защите интересов наших детей, – открыл торжественную часть масштабного мероприятия Владимир Кайшев, академик РАН, учредитель Пятигорского молкомбината.

Руководство молкомбината и высокие гости Фото: Елена БЕРГ

С Днем детей и Днем молока коллектив комбината и всех участников праздника поздравил также и Юрий Кайшев, генеральный директор ООО «Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева».

- Я с удовольствием передаю поздравления от коллектива молочного агрокомплекса – дружественной вам организации «Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева». Мы работаем в одной связке, делаем одно доброе дело. С праздником и побольше впечатлений! - сказал Юрий Кайшев.

Вклад Пятигорского молочного комбината в развитие Предгорья отметил и глава округа Николай Бондаренко.

- Мне, как главе, очень приятно, что у нас есть предприятие, которое никогда не остается равнодушным к жизни округа и принимает активное участие в его развитии. Хочу выразить вам благодарность и за ту поддержку, которую вы оказываете нашим ребятам, находящимся в зоне СВО. Огромное спасибо и за то участие, которые вы принимаете в местных инициативах. Нет такой программы, в которой вы бы не приняли участие. Хочу поблагодарить вас и от себя лично, и от имени округа, - отметил Николай Бондаренко, вручая руководству предприятия благодарственное письмо.

Глава Предгорья Николай Бондаренко отметил вклад ПМК в развитие округа Фото: Елена БЕРГ

К слову, особого внимания со стороны властей в этот день были удостоены и рядовые сотрудники Пятигорского молочного комбината. Грамоты, отличившимся на производстве работникам предприятия, вручил первый зампред Думы Ставрополья Виктор Гончаров.

- Знаю, что вы работаете над тем, чтобы увеличить объемы производства. Планы очень серьезные и для края, и для Кавказских Минеральных Вод. Желаю, чтобы на этом пути было меньше препятствий, а от власти - мощная поддержка. Тогда все намеченные планы будут реализованы, - сказал Виктор Гончаров и поблагодарил руководство и коллектив молзавода за организацию детского праздника.

Заслуженные награды получили: сменный технолог цельномолочного цеха Татьяна Николаевна Ковалева; диспетчер по отправлению транспортной документации автотраснпортного участка Ирина Анатольевна Маркина; бригадир электроцеха Юрий Викторович Гладкий; оператор автоматизированной линии Алексей Александрович Панутов; ведущий сервисный инженер Алексей Николаевич Мальцев.

Зампред Думы СК Виктор Гончаров награждает сотрудника ПМК Фото: Елена БЕРГ

- Пятигорску повезло. Здесь начал активно развиваться сельскохозяйственный туризм. Именно здесь впервые начали показывать переработку молока. Причем не просто показывать, но и давать попробовать то, что здесь производят. Мне кажется, это очень важно. Экскурсии на молкомбинат – это всегда праздник для школьников. Давайте будем пить молоко, и будем здоровы! – поздравила всех присутствующих с Днем молока председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько.

Празднование Всемирного дня молока и Дня защиты детей продолжилось обзорной экскурсией по молкомбинату Фото: Елена БЕРГ

В завершении официальной части мероприятия генеральный директор Пятигорского молочного комбината Константин Сухарев поблагодарил гостей за участие в праздники и рассказал о предстоящих планах и перспективах на ближайшее будущее.

- Хочу сказать нашим друзьям, партнерам, поставщикам, покупателям, гостя, всем, кто сегодня заглянул на наш праздник – огромное спасибо! Мы этот праздник отмечаем уже в пятый раз и в первый раз в стенах молкомбината. Для нас это знаковое событие, - сказал Константин Борисович.

Каждый желающий смог не только продегустировать вкуснейшую продукцию, но и понаблюдать за процессом ее производства Фото: Елена БЕРГ

Глава молкомбината рассказал, что два года назад совместно со Ставропольским аграрным университетом под руководством академика Ран Владимира Григорьевича Кайшева была открыта лаборатория инновационных продуктов. Лаборатория занимается разработкой новых, современных продуктов.

- Экология, стрессы, да и в целом события, которые происходят вокруг, к сожалению, не способствуют укреплению здоровья. Молочные продукты, которые содержат все необходимые белки, жиры, витамины и другие полезные элементы, - являются самым удачным продуктом для профилактики заболеваний и их лечения. Это то направление, в котором мы будем работать, - рассказал Константин Борисович. – Многие ждут от нас и новых упаковочных решений. Мы уже заключили контракт на поставку технологического оборудования. Это позволит нам расширить ассортимент, а также географию продаж. Надеюсь, что на следующий День молока мы с вами попробуем новые молочные продукты!

Пейте дети молоко, будете здоровы!

Празднование Всемирного дня молока и Дня защиты детей продолжилось обзорной экскурсией по молкомбинату. И дети, и взрослые с огромным интересом слушали экскурсовода, который подробно рассказывал о работе предприятия, и демонстрировал весь процесс производства любимых молочных продуктов. Ребята очень удивились тому, что дойка коров «Агрофирмы «Село имени Г.В. Кайшева» проходит под классическую музыку. А еще буренки пьют целебную минеральную воду, восполняя водно-солевой баланс, а еще получают спа-процедуры – массаж спецоборудованием. Неудивительно, что эти коровы дают самое лучшее молоко.

Завершился праздник детскими конкурсами и зажигательными танцами с ростовыми коровками и аниматорами Фото: Елена БЕРГ

Впрочем, в том, что «молочка» Пятигорского молкомбината действительно очень вкусная, смог убедиться каждый участник праздника. Коллектив предприятия организовал дегустацию молочных продуктов, представив весь ассортимент выпускаемой продукции. Детишки с удовольствием лакомились ароматными йогуртами разнообразных вкусов, пробовали творог и сметану, пили полезное молоко и радовались каждой порции мороженого. К слову, взрослые особый интерес проявили к новинке – молочному продукту «КовидоЛакт», разработанному в новой лаборатории для борьбы с постковидными проявлениями.

Завершился праздник детскими конкурсами и зажигательными танцами с ростовыми коровками и аниматорами. Веселью не помешал даже внезапно обрушившийся на курортный город проливной дождь.

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