«Убегай, мама!»: в Дагестане девочка вырвала ружье из рук агрессивного отца

Девочка заслонила мать от выстрела. Фото: Ахмадуллин Дмитрий и Фролов Михаил Фото: Залина ТАТАРОВА

Девочке из села в Дагестане пришлось рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти маму от разъяренного отца. Мужчину немного подержали в СИЗО и отпустили на свободу прямо в зале суда.

(имена героев материала изменены)

К началу 2023 года семья из трех человек оказалась на грани развала. Не в силах выносить пьяные выходки мужа, Мадина подала на развод. Супруги разъехались, насколько позволяли средства. Жили в одном доме, но в разных комнатах — Мадина с дочкой в одной, почти бывший муж Саид в другой. Женщина держала дверь в свою комнату закрытой из-за привычки супруга устраивать скандалы на глазах у несовершеннолетней дочки.

В тот вечер к семье пришла медсестра, чтобы сделать ребенку укол. Процедуру прервал Саид.

— Услышала, как он пьяный ходит по дому и орет во весь голос. Я испугалась, что он войдет в комнату, и подперла дверь, но он стал вламываться, — рассказала суду Мадина.

Пытаясь ворваться в комнату, мужчина просунул в щель двери нож. Дочь выбежала навстречу отцу, чтобы остановить его. В конфликт медсестра — она попыталась отобрать у Саида нож, порезавшись в процессе. В ответ он начал кричать что убьет ее, если она сейчас же не уйдет из его дома.

— При этом он кричал Мадине на даргинском языке «я порежу тебе шею», — вспомнила медсестра.

Ворвавшись в комнату, Саид начал кричать на жену и пытаться броситься на нее с ножом, несмотря на попытки дочки и постороннего человека защитить женщину. Мадине удалось прорваться к выходу, но муж метнул нож ей вслед. К счастью, оружие задело ее лишь рукояткой.

Кайтагский районный суд Дагестана признал Саида виновным в угрозе убийством и приговорил его к 300 часам обязательных работ. Наказание ему отбывать не пришлось, суд засчитал ему срок под стражей.

А вот по второму эпизоду — уже с огнестрельным оружием — Саида полностью оправдали.

Как рассказали суду Мадина с дочерью, ночью в ходе очередной мелкой ссоры мужчина схватился за ружье. Сперва он стал стрелять в воздух, затем зашел в дом, разбил стекло в двери комнаты, где находились жена и дочка.

— Он просунул в отверстие двери ружье и стал кричать на меня матом. Дочка испугалась, что он убьет меня, схватила ружье за ствол и попыталась отобрать. Пока они боролись, она крикнула мне «убегай, мама!» — рассказала Мадина в ходе допроса.

Женщина выбежала на улицу. Саид оттолкнул дочь и побежал за ней, стреляя в воздух. Шум услышали соседи и вызвали полицию.

Сам подсудимый уверял, что не пытался угрожать ни жене, ни дочери. По его словам, он пару раз выстрелил в воздух во дворе, чтобы отпугнуть шакалов, которые повадились заходить на территорию в ночное время.

Погоня с ружьем и драка с дочерью закончились для Саида обвинением в мелком хулиганстве. Его оправдали — суд не нашел состав преступления.

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