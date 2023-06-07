«Дайте мне автомат, я его расстреляю!»: битва жителей Ставрополья за халаты и прищепки попала на федеральный канал

Супруги делят имущество на глазах у всей страны. Фото: скриншоты из эфира "Первого канала" Фото: Залина ТАТАРОВА

Сергей Ломакин, 62-летний житель Ставропольского края, обвиняет свою бывшую жену Ольгу Сидорову в мошенничестве и аферизме. Они познакомились через интернет, поженились, но кратковременный брак закончился разводом и скандалом. Сейчас они судятся из-за имущества — и список претензий из 122 пунктов поразил видавших многое ведущих «Первого канала».

В начале отношений Сергей ничего не заподозрил. Искра между двумя одинокими жителями Кисловодска разгорелась моментально. Но счастье продлилось недолго.

Сергей пришел искать помощи у журналистов. Фото: скриншот из эфира "Первого канала"

— Женился, вошла в доверие. Все было хорошо первое время, потом начались «концерты». И потом, когда я уже сам провел свое расследование, вышло, что она авантюристка, которая зарабатывает на том, что сидит в интернете, знакомится с мужчинами, потом входит к ним в доверие и начинает их доить. Кроме меня она уже разводила мужиков и требует с них одно и то же: машину, телевизор, ноутбук, — рассказал Сергей в эфире программы «Мужское Женское».

В том, что этот брак — далеко не первый, призналась и сама Ольга. На вопрос ведущих, сколько у нее уже было мужей, она ответила: «Ну, может, четыре раза, может, пять, я не помню». Но счастливую семейную жизнь с кисловодчанкой пережили не все: один сгорел в собственном доме, другой разбился в ДТП, третий наложил на себя руки.

Ольга уверена в своей правоте. Фото: скриншот из эфира "Первого канала"

Выжившие мужья ставропольской «черной вдовы» также пришли в студию. Выяснилось, что не только Сергей получил внушительный список имущества, которое, по мнению Ольги, по праву принадлежит ей.

Причем дотошности кисловодчанки можно только позавидовать. В досудебных претензиях она указывает не только ценные вещи, технику и мебель, но и бытовые мелочи: плоскогубцы, резиновые тапочки, бельевые прищепки, вязаные носки и так далее.

Подобные длинные списки получают бывшие мужья кисловодчанки. Фото:скриншот из эфира "Первого канала"

По словам уже бывшего супруга, повлиять на решение суда Ольга пытается с помощью обвинений мужчин в насилии и невменяемости.

— Когда начался сыр-бор этот, она меня в психушку пыталась оформить, документы есть. Пыталась два раза посадить меня за убийство ножами и вообще жизни не дает. В документах она пишет, что я ее три раза ногой ударил в спинку носа. Я никогда не подниму ногу на такую высоту, так еще и три раза! Хочет у меня последнюю ванну забрать. Меня колотит просто-напросто! — нервничает Ломакин.

Сама Ольга, бывшая медсестра психиатрической больницы, уверена — муж действительно нуждается в помощи специалистов. Она призналась, что действительно пыталась отправить Сергея на лечение. Причина — по ее словам, он не работал и пил два-три раза в неделю.

Битва за прищепки повеселила участников программы, а вот квартирный вопрос заинтересовал ведущих всерьез. У Ольги была квартира в Ставрополе, оформленная на ее дочь Кристину. Супруги «купили» у девушки недвижимость без денег. Потом они продали квартиру, а на вырученные деньги купили машину. Сергей уверен, что новенькая «Ока» по праву принадлежит ему.

Ольга же считает себя честной и порядочной женщиной, которая привыкла работать и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Она утверждает, что всю жизнь мечтала о счастливой семье, но постоянно попадала на мужчин, которые злоупотребляли ее доверием и деньгами.

Когда присутствовавший в студии юрист заявил, что Сергей имеет право на купленную Ольгой в браке недвижимость, женщина пришла в ярость.

— Пускай забирает! Дайте мне автомат, я его прямо тут расстреляю! — в бешенстве прокричала кисловодчанка.

В конце передачи высказалась дочь Ольги Кристина, которая впервые увиделась с матерью с 2021 года в эфире федерального телеканала. Девушка пристыдила маму, заявив, что та испортила жизнь и ей, и всем своим бывшим мужьям.

Дочь Ольги Кристина накричала на мать в эфире федерального канала. Фото: скриншот из эфира "Первого канала"

Общественники, юрист и психолог, наблюдавшие за перепалкой, в один голос посоветовали бывшим мужьям Ольги защищаться. Ведущие и специалисты назвали женщину «хищницей» и предостерегли ее нового сожителя Константина.

Тем временем судебная тяжба между Сергеем Ломакиным и Ольгой Сидоровой далека от завершения. Уже вынесены решения по семи искам, согласно открытым данным, и еще несколько находятся в производстве.

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