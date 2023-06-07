Занервничал, когда остановили: футболиста из Дагестана Шамиля Гасанова поймали с мефедроном в Москве

Фото: ФК «Динамо»

Бывшей игрок махачкалинского «Анжи», 29-летний Шамиль Гасанов, попался с наркотиками в Москве. Сотрудники ДПС заметили, как футболист перебегал дорогу на Боровском шоссе в неположенном месте. Автоинспекторы остановили спортсмена, чтобы выписать ему протокол, но оказалось, что при Гасанове были наркотики.

Информация о случайном задержании Гасанова с веществами появилась в Telegram-каналах, а сейчас данные подтвердили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края. По данным ведомства, футболист сильно занервничал, и тогда ему решили не просто выписать протокол за переход дороги в неположенном месте, но и досмотреть.

— Сотрудники ДПС остановили спортсмена на Боровском шоссе, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. Футболист занервничал, и полицейские решили его досмотреть. При себе у спортсмена оказался сверток с 0,54 грамма мефедрона, – сообщили в антинаркотической комиссии Ставрополья.

Оправдать хранение синтетического наркотика футболисту не удалось. На него завели уголовное дело по статье 228 УК РФ (Хранение наркотиков). Следователи избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, а после звезда российского спорта ответит в суде за наркотики.

Шамиль Гасанов в настоящее время выступает за узбекский «Сурхан». В прошлом он также играл за «Легион-Динамо», «Енисей», «Балтику», «Чайку» и норвежский «Тромсе». Карьера футболиста в настоящее время находится под вопросом.