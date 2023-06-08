Работа летом - 2023: нюансы трудоустройства подростков в Ставропольском крае

Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось шестнадцать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За май 2023 года по всей России было открыто более 2,6 тысяч вакансий, доступных для соискателей с 14 лет. Чаще всего соискателям-подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами-консультантами и менеджерами по продажам.

Какие тонкости учитывать при трудоустройстве подростков?

По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет, если такой соискатель уже получил общее образование или получает его, но только на свободное от учебы время, и без вреда для учебы. Это всегда должен быть легкий и безопасный для здоровья труд. При этом потребуется письменное согласие родителей (опекунов).

Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного и иного творческого бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребенка его законный представитель. Однако, необходимое условие - такая работа не должна нести вред здоровью и нравственному развитию ребенка.

Намного меньше формальностей ждет подростков, которым уже исполнилось шестнадцать, а также учащихся вечерних школ с пятнадцатилетнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями, но все равно с особенностями труда несовершеннолетних работников.

Если подросток устраивается на работу впервые, организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования. Но трудовую книжку оформлять не обязательно, поскольку сведения о трудовой деятельности таких сотрудников будут формироваться в электронном виде, рассказала ставропольцам юрист рекрутинговой платформы hh.ru Татьяна Нечаева.

Также в числе особенностей – зависимость рабочего времени от возраста, запрет на установление работодателем испытательного срока, на привлечение к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и праздничные дни, в ночное время. Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, либо в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо в результате совершения преступления или административного правонарушения

Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Его цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья.

В чем опасность работы без официального оформления?

Очень вероятно, подчеркивают юристы, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это – большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой: по результатам опроса, который ранее провела Служба исследований hh.ru, среди несовершеннолетних работников с полной или частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каждый пятый респондент.

Планируются изменения

В настоящее время Государственной думой рассмотрен законопроект, который оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних. Предлагается исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. Если законопроект будет принят, то нагрузка на работодателей может быть снижена и в части медосмотров: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра. Также реестр специальностей будет актуализирован исходя интересов подростков и запросов современного рынка труда.