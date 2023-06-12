Ставропольцев с Днем России поздравили известные земляки

12 июня - исторический день для России Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июня мы отмечаем День России. За свою недолгую историю этот праздник несколько раз менял название и не единожды признавался государственным. В этот день президент РФ награждает специалистов в области науки и технологий, литературы и искусства, в гуманитарной сфере. Также по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Еще одна традиция празднования Дня России в Ставропольском крае - поздравления от известных людей региона.

Татьяна Чумакова, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья

Дорогие ставропольцы!

12 июня вместе со всеми соотечественниками мы отметим День России.

Эта красная дата появилась в календаре 31 год назад, ознаменовав для нашего государства начало нового этапа - становления и развития и одновременно возвращения к духовным истокам, к истинным ценностям.

За эти годы страна проделала большой путь, преодолев немало препятствий и трудностей, пережив драматические и поистине трагические события. Но она смогла выстоять и окрепнуть, добиться многих успехов во всех сферах жизни, созидая и стремясь к миру и процветанию.

Сегодня Россия снова вынуждена защищать и отстаивать свои интересы, свободы и права, и для всех нас, как никогда, важно осознавать себя неотъемлемой частью единого и великого народа и вносить свой вклад в общее дело.

С самого начала спецоперации активистки женского движения Ставрополья были в первых рядах тех, кто решил поддержать бойцов. Усилиями ставропольчанок были собраны и отправлены на Донбасс десятки тонн гуманитарной помощи: продукты, вещи и предметы первой необходимости. Без заботы и внимания не остались и семьи участников СВО.

Проявить любовь к Родине, помочь ей достойно пройти нынешние испытания, справиться со всеми вызовами и невзгодами, уверена, может каждый - своим добросовестным трудом, вниманием к ближнему, отзывчивостью, добрыми помыслами и устремлениями.

С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам оптимизма, бодрости духа, сил и энергии, веры в справедливость и великое будущее нашей прекрасной Отчизны!

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья

Николай Мурашко, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск

От всей души поздравляю земляков с Днем России!

Этот праздник, символизирующий суверенитет и величие нашего государства, сегодня обретает особую значимость для всех, кому дорога Родина.

Мы знаем, что, объединившись и добросовестно выполняя свой долг, свою работу, мы можем справиться с любыми вызовами времени, преодолеть самые сложные препятствия и помочь стране выстоять и продолжить путь к процветанию.

Очень важно поддерживать словом и делом друг друга, и особенно тех, кто сейчас на передовой, защищает интересы Отечества с оружием в руках, а также их семьи. Проявлять внимание, заботу, щедрость и доброту - любой посильный вклад ценен!

Курортное управление профсоюзных санаториев на Кавминводах вместе со здравницами профсоюзов постоянно участвует в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне специальной военной операции. На их нужды мы перечислили уже более миллиона рублей. Наши сотрудники сдают кровь для раненых военнослужащих и помогают вернувшимся с поля боя участникам СВО пройти необходимую реабилитацию.

Кроме того, уже несколько раз отдохнуть и поправить здоровье в наших санаториях приезжали дети и подростки из ЛНР. И этим летом мы вновь ждем их в гости!

Нам есть чем гордиться и на что опереться - у нас есть наша общая героическая история, богатейшая многонациональная культура, истинные ценности, добрые традиции и вера в справедливость.

Желаю всем крепкого здоровья и сил, оптимизма и бодрости духа, удачи и радости!

Николай МУРАШКО, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск