Жару до +35 градусов в День России обещают синоптики на Ставрополье

Погода подарит жителям Ставрополья солнечный день на праздник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В праздничный понедельник, 12 июня, Гидрометцентр Ставрополья прогнозирует сильную жару в регионе. При этом местами могут пойти сильные ливни и даже град.

В ночь на понедельник потеплеет до +18 градусов. А День России пройдет в среднем при температуре от +25 до +35 по краю. Ветер будет западным со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

— Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град, — говорится в прогнозе.

Жителям Ставрополя тоже придется достать летнюю одежду — в понедельник температура воздуха обещает достичь максимума в +28 градусов. Но и зонтики далеко убирать не стоит. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу 12 июня. Будет и небольшой ветер скоростью до 11 метров в секунду.

В целом погода располагает к праздничным гуляниям. Ранее «Комсомолка» опубликовала программу мероприятий, куда можно сходить в Ставрополе на День России.

Световые шоу, бесплатные фотосессии и спектакль на улице: куда сходить на День России в Ставрополе 2023

Полная программа мероприятий