На Северную Осетию обрушился град. Фото: стоп-кадр видео

Владикавказ в июне - один из самых «мокрых» городов Северного Кавказа. Норма суммы осадков здесь в первый летний месяц - 181 мм. Для сравнения: в Грозном этот показатель составляет 84 мм, в Ставрополе - 77 мм, а в Махачкале - всего 27 мм. 13 июня 2023 года на столицу Северной Осетии обрушился небывалый град. Стихия парализовала работу аэропорта, спасатели объявили штормовое предупреждение. Действовать оно будет минимум трое суток. Судя по прогнозу погоды на 10 дней во Владикавказе, заливать город будет гораздо дольше. Но хотя бы не будет ураганного ветра, да и температура ожидается в этот период комфортная - плюс 21-26 градусов.

Когда закончится дождь во Владикавказе

По информации синоптиков, 13 июня дождь с грозой во Владикавказе продлится до ночи. Утром 14 июня будет пасмурно, с прояснениями. Но уже в обед в город вернутся ливни, которые, меняя интенсивность, сохранятся на несколько дней. Дождь во Владикавказе закончится вечером в пятницу, 16 июня.

В субботу, 17 июня, жители осетинской столицы получат небольшую передышку, мелкий дождь ожидается только в обеденное время. Утро воскресенья опять начнется с осадков. За солнечным понедельником последует дождливый вторник. Днем в среду, 21 июня, распогодится, и в четверг горожане наконец-то смогут выложить зонты из своих сумок и рюкзаков.

В Северо-Кавказском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают, что в последнюю неделю июня осадки могут вернуться во Владикавказ, но конкретнее говорить на эту тему лучше ближе к этому времени.

- Наиболее точные прогнозы - краткосрочные, до двух или трех суток. Далее их Оправдываемость постепенно уменьшается, - объяснили в Северо-Кавказском УГМС. - И если прогноз на 5-7 дней может быть достаточно точным (при условии, что нет активных атмосферных процессов), то оправдываемость прогнозов на период более 7 дней - очень низкая. Хотя можно спрогнозировать общую тенденцию погоды и ее отклонение от сезонной нормы по температуре и осадкам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Накануне штормовое предупреждение также объявили в Ставропольском крае. Синоптики прогнозируют ливень и усиление ветра вплоть до 14 июня.

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