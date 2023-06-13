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Общество
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13 июня 2023 16:01

Хотел насильно женить: житель Дагестана отделался условкой за похищение подростка

Девочку украли без ведома ее семьи
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Парень увез сопротивляющуюся школьницу из двора ее дома

Парень увез сопротивляющуюся школьницу из двора ее дома

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Похищения невест» в дагестанских селах не всегда заканчиваются свадьбой. Один из нетерпеливых женихов вместо новой супруги обзавелся судимостью.

В одном из сел Кизлярского района Дагестана взрослый парень решил — пора жениться. И даже присмотрел себе избранницу. Возраст приглянувшейся односельчанки его не смутил — девочке еще не исполнилось 18 лет.

Обычно перед традиционной «кражей невесты» брак обговаривается между семьями. Но Хасбулат решил пренебречь формальностями. Парень рассказал о своих намерениях брату, они «завербовали» еще двоих знакомых и все вместе составили нехитрый план.

В назначенный день около 9 утра Хасбулат на чужой машине подъехал к дому несовершеннолетней возлюбленной. Свое авто он «светить» не рискнул, как и выходить на связь с девочкой самостоятельно. Вместо него подростка выманил во двор один из подельников.

Когда школьница вышла на улицу, из машины выскочили брат и друг Хасбулата. Девочка не успела опомниться, как мужчины схватили ее на руки и потащили к автомобилю.

— Схватил ее сзади, поднял на руки и вместе с другом, который подавлял ее сопротивление, посадил на заднее сиденье и сел рядом. В салоне он удерживал ее силой и не давал ей возможности выйти из автомобиля, — говорится в материалах дела.

Плачущую школьницу отвезли в дом родной сестры одного из подельников Хасбулата. Там ее и держали, пока родители не подняли тревогу и не вызвали полицию.

Девочку быстро нашли, и при допросе боевой дух «жениха» быстро сошел на нет. Парень не только моментально сдался, но и пошел на сделку со следствием. От него правоохранители, а затем и суд, в подробностях узнали, кто и как помогал ему в похищении.

Брат и друзья Хасбулата обзавелись собственными уголовными делами, их судьба все еще решается. Сам зачинщик тем временем добился особого порядка рассмотрения дела.

Статья УК РФ о похищении человека группой лиц предусматривает наказание от 5 до 12 лет за решеткой. Хасбулат получил минимальный срок. В колонию парень не поедет — благодаря сделке со следствием, суд решил считать его наказание условным.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ