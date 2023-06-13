Хотел насильно женить: житель Дагестана отделался условкой за похищение подростка

Парень увез сопротивляющуюся школьницу из двора ее дома Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Похищения невест» в дагестанских селах не всегда заканчиваются свадьбой. Один из нетерпеливых женихов вместо новой супруги обзавелся судимостью.

В одном из сел Кизлярского района Дагестана взрослый парень решил — пора жениться. И даже присмотрел себе избранницу. Возраст приглянувшейся односельчанки его не смутил — девочке еще не исполнилось 18 лет.

Обычно перед традиционной «кражей невесты» брак обговаривается между семьями. Но Хасбулат решил пренебречь формальностями. Парень рассказал о своих намерениях брату, они «завербовали» еще двоих знакомых и все вместе составили нехитрый план.

В назначенный день около 9 утра Хасбулат на чужой машине подъехал к дому несовершеннолетней возлюбленной. Свое авто он «светить» не рискнул, как и выходить на связь с девочкой самостоятельно. Вместо него подростка выманил во двор один из подельников.

Когда школьница вышла на улицу, из машины выскочили брат и друг Хасбулата. Девочка не успела опомниться, как мужчины схватили ее на руки и потащили к автомобилю.

— Схватил ее сзади, поднял на руки и вместе с другом, который подавлял ее сопротивление, посадил на заднее сиденье и сел рядом. В салоне он удерживал ее силой и не давал ей возможности выйти из автомобиля, — говорится в материалах дела.

Плачущую школьницу отвезли в дом родной сестры одного из подельников Хасбулата. Там ее и держали, пока родители не подняли тревогу и не вызвали полицию.

Девочку быстро нашли, и при допросе боевой дух «жениха» быстро сошел на нет. Парень не только моментально сдался, но и пошел на сделку со следствием. От него правоохранители, а затем и суд, в подробностях узнали, кто и как помогал ему в похищении.

Брат и друзья Хасбулата обзавелись собственными уголовными делами, их судьба все еще решается. Сам зачинщик тем временем добился особого порядка рассмотрения дела.

Статья УК РФ о похищении человека группой лиц предусматривает наказание от 5 до 12 лет за решеткой. Хасбулат получил минимальный срок. В колонию парень не поедет — благодаря сделке со следствием, суд решил считать его наказание условным.