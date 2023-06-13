Людей чуть не задавил арт-объект: Кадыров показал последствия урагана в Чечне

Достопримечательность обновили меньше месяца назад. Фото: стоп-кадр видео

Непогода, обрушившаяся на Северный Кавказ и натворившая немало бед в Ставропольском крае и Северной Осетии, теперь дошла и до Чечни. Последствия сильных ливней со шквалистым ветром 13 июня 2023 года показал глава республики Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале.

- Есть случаи срыва кровли с многоэтажных домов и обрыва линий электропередач. Коммунальные и аварийные службы переведены в усиленный режим работы, им дано указание ликвидировать последствия в кратчайший срок, - написал политик.

Рухнувшее дерево проломило забор. Фото: стоп-кадр видео

Помимо этого ураган серьезно повредил местную достопримечательность, обновленную меньше месяца назад - 600-метровую аллею парящих зонтиков. Она появилась в столице Чечни на бульваре Эсамбаева, одной из главных пешеходных улиц города, в октябре 2021 года в честь 203-летия города.

Сначала зонтиков было 2500, со временем их стало более 3000, количество цветов увеличилось с 5 до 13, а высота, на которой они висят, - с трех до четырех метров.

Весной украшения убирали на время священного для мусульман месяца Рамадан, а после его окончания вернули на место. Полюбоваться арт-объектом жители и гости Грозного смогли всего три недели. 13 июня конструкция рухнула под натиском ветра. В момент обрушения на аллее находились люди, но все они чудом в последний момент успели отскочить в сторону.

Ветки перекрыли дорогу, но машины не пострадали. Фото: стоп-кадр видео

Других серьезных ЧП или аварий, угрожающих жизням людей, в Чеченской Республике пока что не зарегистрировано. Но Рамзан Кадыров призвал не терять бдительность, несмотря на то, что стихия уже отступает.

- Все равно попрошу жителей республики не выходить без надобности на улицу, соблюдать меры безопасности и мониторить сводки метеорологов, - добавил чеченский лидер.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А вот в соседней Северной Осетии непогода привела к трагедии. Рейсовый автобус «Владикавказ - Моздок» смыло в кювет. Выбраться на дорогу пассажиры и водитель не могли из-за сильного потока воды. Одна женщина погибла. Чтобы достать ее тело, пришлось вызывать тяжелую технику.

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