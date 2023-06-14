Айза подает в суд: рэпера Гуфа хотят лишить родительских прав

Фото: страница героя публикации в соцсетях.

Чеченская теледива Айза-Лилуна Ай решила лишить бывшего мужа рэпера Гуфа отцовства. О намерении пойти в суд она сообщила подписчикам в своем ТГ-канале.

Предстоящие судебные тяжбы с Алексеем Долматовым она назвала большим и страшным шагом в правильности которого теледива не уверена.

- Впереди нас ждет большой и страшный шаг. Я не совсем уверена в правильность всего этого, - написала Айза.

Она также отметила, что делает это для того, чтобы защитить их общего с Гуфом сына Сэма от всего того, что мальчику приходится переживать.

- Будет суд, который положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам Сэма. Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец, - подытожила экс-супруга некогда популярного рэпера.

Сэм - сын Айзы и Гуфа. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

Большая часть подписчиков Айзы поддержали ее в решении лишить Гуфа отцовства. Мол, зачем Сэму «папашка на бумажке», если он не принимает никакого участия в жизни сына-подростка. Фолловеры Ай тут вспомнили пустые обещания рэпера и то, что он так и не удосужился приехать к сыну на день рождения, хотя в это время не работал, а отдыхал в Тайланде.

После свадьбы Гуфа с Юлией Королевой Айза решила отказаться от фамилии Долматова. Тогда она заявила, что не хочет делить фамилию с фриками. В 2022 году она официально стала Айзой-Лилуной Ай.

Айза с сыновьями. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

Сейчас Айза вместе с сыновьями – Сэмом и Элвисом живет на Бали, где строит собственный дом.

Напомним, замуж за Гуфа Айза вышла в 2008 году. В браке у них родился сын Сэм. В 2014 пара со скандалом разошлась. Во втором браке с Дмитрием Анохиным Айза родила второго сына Элвиса. После второго развода уроженка Чечни, в девичестве Вагапова, закрутила головокружительный роман с Олегом Майами. Страстные, но крайне непростые, отношения продлились менее года. На данный момент Айза не афиширует личную жизнь и часто говорит о том, что свободна.

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