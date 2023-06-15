Губернатор Ставрополья: «Санкции подхлестывают инвесторов вкладываться в Кавминводы»

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в студии радио "Комсомольская правда" на ПМЭФ-2023. Фото: Татьяна БАРЫБИНА.

«ЭКСПОРТИРУЕМ ПОЧТИ НА 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ»

- Вы в своем ежегодном послании заявили о том, что фраза «продовольствие - новая нефть» скоро станет реальностью. Какой вклад сегодня вносит Ставрополье в обеспечение продбезопасности России?

- Самая лучшая характеристика обеспечения продовольственной безопасности внутри нашей страны - это экспортный потенциал Ставрополья. Ежегодно мы на 15%, а в прошлом году на 17%, увеличиваем объемы экспорта продовольствия. Это не просто зерно, а мясо-жировая продукция, масло, особенно подсолнечное. Мы приближаемся к миллиарду долларов экспорта. 27 стран сегодня являются потребителями ставропольской продукции.

- Удалось ли ставропольским аграриям заменить зарубежный семенной материал на отечественный?

- В значительной степени да. За счет параллельного импорта, то есть ввоза через третьи страны, мы и в прошлом, и в этом году обеспечены семенным материалом. Но, вне сомнения, никто из аграриев на этом не останавливается. Правительством поставлены задачи о стопроцентном импортозамещении всех семян зарубежной селекции, а также яйца и племенного поголовья.

- Началось ли в регионе производство альтернативы товарам, которые покинули российский рынок?

- Сегодня в крае 38 предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающих в том числе радио-электронную продукцию, компьютеры, мониторы. Пределов замещения этому рынку я не вижу. Поверьте, при такой поддержке Минпромторга объем импортозамещения будет только расти. К примеру, у завода «Бештау-электроника», который мы недавно на инвестиционной выставке в Минводах презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину, ежемесячно десятикратно растут запросы на продукцию.

- Ставрополье традиционно входит в топ российских туристических направлений. В этом году курорты КМВ готовы к наплыву туристов?

- Конечно, коечного фонда не хватает и это, увы, сказывается на цене путевок. Я рад, что ставропольцы на этом зарабатывают, но сделать этот отдых более доступным – наша задача на ближайшее будущее. Благодаря поддержке правительства России у нас в плане увеличение коечного фонда на 50000 мест в четырех городах до 2030 года. Что касается готовности самих курортов, то везде убрано, красиво, построены новые объекты. Никто не пожалеет, если приедет отдыхать на Ставрополье.

- А как Ставрополье выглядит на фоне зарубежных курортов?

- Я не люблю заграницу и не езжу туда, но общался с теми, кто приезжал к нам после Баден-Бадена, Карловых вар, Вероны. Все говорят, особенно про Кисловодск, что мы зря ездили за рубеж.

СТАВРОПОЛЬЕ УЧАСТВУЕТ В РАЗВИТИИ ДОНБАССА

- Инвестиции в КМВ на фоне санкционного экономического давления не прекратились?

- Санкционное давление, наоборот, подхлестывает инвесторов вкладываться в наши санатории.

- Что регион делает для поддержки участников СВО и членов их семей?

- Мы выплачиваем по 1 млн рублей за госнаграду, за легкие ранения - 500 тысяч, за тяжелое — 1 млн. В случае гибели - 3 миллиона. Мы полностью взяли на себя вопросы питания детей участников СВО. Им в приоритетном порядке предоставляются места в детсадах и школах. Детям погибших участников полностью оплачивается обучение в вузах. Любые потребности семей - от залатайте крышу до протяните газопровод - выполняются.

- Ставрополье активно участвует в развитии населенных пунктов на Донбассе, в частности, Антрацита. Расскажите об этом.

- По поручению Владимира Владимировича Путина, мы разработали программу восстановления, в которую вошло 330 объектов в Антрацитовском районе, 106 из которых уже почти закончили. Это школы, водоводы, газопроводы, дороги, детские сады, дома культуры. Плюс дополнительные мероприятия, связанные с обеспечением техникой, учебниками, переобучением учителей. Также мы привозим детей к себе на отдых. Уже 890 ребят таким образом отдохнули на КМВ.

В следующем году полностью завершим первоначальный план восстановления социальной инфраструктуры Антрацита. Я там часто бываю, люди видят, что сегодня Россия не просто пришла, чуть-чуть помогла и ушла. Сейчас таких опасений у людей там нет. Все понимают, что Россия тут навсегда.