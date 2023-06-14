Ставропольцы на ПМЭФ-2023: что известно на сегодняшний час

Фото: https://forumspb.com/?lang=ru

На Петербургском Международном экономическом форуме 2023, который стал 26 по счету, проводится с 1997 года. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, а за 25 лет он завоевал звание ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими практиками и компетенциями. Об этом говорится на сайте форума.

Уроженцы Ставропольского края и СКФО, даже те, кто уехал из регионов, также присутствуют на мероприятии. От Северного Кавказа свои площадки представит Осетия и Дагестан. Но и Ставрополье приедет со своей делегацией во главе с губернатором Владимиром Владимировым.

Экс-зампред правительства Ставрополья Вячеслав Гладков, который сейчас возглавляет Белгородскую область, показал стенд своего региона. Он отмечается сдержанным стилем с уклоном на экологичность. Видео с ним появились в социальных сетях.

Фото: социальные сети

Нынешний ректор СтГАУ Владимир Ситников рассказал в своих социальных сетях о том, как проходит форум. Сам он примет участие в дискуссии «Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах» вместе с партерами из Иннопрактики.

— На повестке рабочего диалога - образовательный процесс, утечка кадров из регионов в столицу. Завтра запланировано участие в сессии МГИМО, а также подписание ряда стратегических соглашений о сотрудничестве, – написал Владимир Ситников.

Ставропольский край не числится в программе ПМЭФ-2023, хотя регион планирует подписать по меньшей мере десяток соглашений на форуме. Осетия и Дагестан представляют свои проекты.