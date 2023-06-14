IT-деревня, туризми и стенд в 130 квадратных метров: делегации СКФО выступают на ПМЭФ-2023

Фото: https://forumspb.com/?lang=ru

На ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге, которая 26 по счету, регионы СКФО представляют свои проекты. Ставропольский край тоже отправился туда со своей делегацией во главе с губернатором Владимиром Владимировым. И все же край не числится в программе форума, хотя планирует подписать десяток соглашений.

Дагестан выделился на фоне других площадок, так как стенд стал одним из самых больших и составил 130 квадратных метров. Республика показывает свои инвестиционные проекты, достижения в промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях и ОЭЗ республики и ее приоритетные проекты.

Также стенд примечателен тем, что на нем выставят произведения, а также виртуальная презентация, посвященная жизни поэта Расула Газматова к его 100-летнему юбилею. Кроме того, там покажут уникальные природные и туристические объекты Дагестана.

Северная Осетия на форуме представит туристический кластер «Солнечный пояс Алании», всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» и проект создания всесезонного туристического парка «Алания парк». В основном программа республики настроена на тему туризма.

И все же на площадке Осетии будет показан проект строительства IT-деревни – комплекса на 48,5 гектара. Он будет оснащен современными технологиями для обмена опытом и объединения специалистов. Кроме того, республика представит проекты в сфере сельского хозяйства.

Во время деловой программы регионы уже подписали некоторые соглашения, еще целый ряд предстоит подписать.