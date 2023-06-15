Спа-отели, гостиницы, теплицы и микрорайон построят на Ставрополье: власти региона заключили важные соглашения на ПМЭФ-2023

Фото: сайт губернатора Ставропольского края

В Санкт-Петербурге начался второй день ПМЭФ-2023, делегации регионов уже начали подписывать соглашения. Ставропольский край, хотя и не представляет свой стенд, добился успехов в договорах с инвесторами. В регионе появятся новые объекты инфраструктуры.

В Ессентуках построят медицинские спа-отели за 7 млрд рублей

Ставропольский край подписал соглашение о сотрудничестве с крупной компанией. Инвестор даст деньги на строительство двух новых спа-отелей в Ессентуках: первый на 1100 номеров, а второй – на 900.

— Применение современных технологий при оценке турпотока показывает, что ежегодно наш край посещают 8 миллионов человек, и это количество имеет тенденцию к росту, – прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края

Кавказские Минеральные Воды считаются местом привлечения туристов. Поэтому именно сюда решили инвестировать сбережения, чтобы развивать инфраструктуру. Планируется, что строительство новых отелей начнется во второй половине 2024 года.

Новый микрорайон и гостиничный комплекс построят в Кисловодске

Второе соглашение между правительством Ставрополья и коммерческой организацией было подписано чуть позже. По проекту комплексного развития в Кисловодске за 4,7 млрд рублей построят новый микрорайон с инфраструктурой.

В планах создать в новом микрорайоне Кисловодска построить 17 домов и оборудовать их детскими и спортивными площадками, создать СПА-комплекс и благоустроить прилегающие территории. Также там могут возвести школы и больницы.

Также в Кисловодске по третьему заключенному соглашению. В 2024 году в ставропольском курорте начнется строительство гостиничного комплекса за 4,6 млрд рублей.

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края

В этом году начнется планирование строительства комплекса. Договор с инвестором подписан на пять лет и направлен на развитие санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае. Подробностей проекта пока не разглашается.

— Такое сотрудничество приведет в регион крупный бизнес, позволит создать новые рабочие места, а бюджет пополнится дополнительным доходом от налогов, – сказал Владимир Владимиров.

На Ставрополье построят новые теплицы, а в селах появятся две тысячи рабочих мест

Губернатор Ставрополья за половину дня подписал уже четвертое соглашение, связанное с теплицами в регионе. По договору в крае появится агрохолдинг новых тепличных комплексов.

Владимир Владимиров заявил, что в 2023 году планируется реализовать 37 инвестпроектов в аграрной отрасли на 33 млрд рублей. Благодаря этому в регионе могут появится две тысячи рабочих мест.

По четвертому соглашению в крае появятся три тепличных комплекса площадью более 100 гектаров. Сумма договора составила 1 млрд рублей.