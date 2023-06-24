Митрополит Кирилл: «Грех измены и предательства не прощается»

Фото: стоп-кадр видео.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выступил в поддержку Президента Путина. Он записал видеообращение, в котором от имени всех военных священников призвал всех бойцов ЧВК остановиться.

- Вооруженного мятежа, удара в спину, предательства не простит ни Бог, ни народ, - сказал митрополит. – Многие грехи прощаются человеку. Но грехи измены, предательства, переворота порой не прощаются.

Митрополит напомнил, какими страшными стали страницы истории кровавого переворота 1917 года.

- Нам нужна победа на передовой. И мы готовы все для этого делать. И гражданское население, и военные священники. Церковь молится. И наши священники находятся на передовой. Сегодня мы готовы все сделать, чтобы изготовить достаточное количество вооружения, - произнес митрополит.

Он отметил, что то, что происходит нужно остановить.

- Божьей помощи всем нам. И мир, и согласие да всегда сопутствует нашей стране и нашему народу, - подытожил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Ранее глава Ставрополья сообщил о стабильной обстановке в регионе и призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не верить распространяемым слухам.