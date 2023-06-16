Новые встречи, соглашения и сотрудничества: делегация Ставрополья провела третий день на ПМЭФ-2023

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края

Третий день ПМЭФ-2023 в Петербурге постепенно подходит к концу, а делегация Ставропольского края продолжает подписывать новые соглашения и проводить встречи. Проекты строительства, сотрудничества и другое произошло на форме.

Сотрудничество Ставрополья с Минэкономразвития России и Роспатентом в сфере интеллектуальной собственности

В третий день ПМЭФ-2023 губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал трехстороннее соглашение между Минэкономразвития РФ, Роспатентом и правительством региона. Касается оно сферы интеллектуальной собственности и создано для создания системы подготовки профильных кадров и развития компетенций в области.

— Сегодня Ставрополье активно решает задачи по импортозамещению, в том числе и в области технологий. Этому способствуют действующие в крае крупные предприятия промышленности и сельского хозяйства, региональные индустриальные парки,-- сказал Владимир Владимиров.

Бренд «Покупай Ставропольское» продвинет крупная розничная сеть

Встреча властей Ставрополья с директором крупной розничной сети на ПМЭФ-2023 закончилась соглашением. Теперь бренд «Покупай Ставропольское» появится в магазинах сети в поддержку производителей со Ставропольского края.

Сейчас под маркой продаются хлебобулочные изделия, мясо птицы, молочная продукция, минеральная вода, мясные деликатесы. Стороны обсудили модель сотрудничества с местными производителями – агроконтрактация. Работать с хозяйствами будут напрямую.

Власти региона и директор выразили интерес к расширению сотрудничества и обсудили внедрение нового нового пилотного проекта. Стороны хотят облегчить доступ товарам ставропольских фермеров на полки крупных сетевых магазинов.

На Ставрополье построят седьмой ветропарк мощностью 95 МВт

На ПМЭФ-2023 обсудили вопрос «зеленой» энергетики на Ставрополье. Власти подписали соглашение с инвестором по поводу постройки в регионе нового – седьмого по счету – ветропарка. Он будет располагаться в Труновском округе, а выдаваемая мощность составит 95 МВт.

Проекты «зеленой» энергетики реализуются на Ставрополье с этой компанией с 2018 года. Общий объем инвестиций за это время составил около 90 миллиардов рублей, было создано 233 рабочих места.

Власти подписали соглашение с РСПП и «Конгрессом деловых кругов Ставрополья»

«Российский союз промышленников и предпринимателей» на ПМЭФ-2023 подписал соглашение с «Конгрессом деловых кругов Ставрополья». Документ подписали губернатор Владимир Владимиров, президент федерального объединения предпринимателей Александр Шохин и председатель регионального союза Владимир Гурьянов.

Целью договора является взаимодействие в деле улучшения поступления инвестиций и выполнения инвестпроектов на Ставрополье. Также сотрудничество должно помочь в подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров.

Также в документе не маловажную роль играет договоренность о помощи в развитии на Ставрополье детского научно-технического творчества.