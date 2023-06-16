В небе 17 июня выстроятся Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун и Сатурн. Фото: starwalk.space.ru

Парад (или, по-научному, выравнивание) планет — это красивое небесное явление, которые можно наблюдать без специального оборудования. В ночь на 17 июня 2023 года жители Ставропольского края смогут увидеть в небе сразу пять планет.

Планетарное выравнивание — это астрономический термин. Он описывает событие, когда несколько планет одновременно сближаются по одну сторону от Солнца. В быту феномен называют «парадом планет»

Парад планет 17 июня - какие планеты входят

Утром 17 июня пять планет — Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий — выстроятся в 93-градусном секторе неба. Увидеть это можно будет примерно за час до восхода солнца. Это редкая возможность увидеть сразу пять планет, но имейте в виду, что две из них (Нептун и Уран) будет сложно заметить невооруженным глазом. Для более полных ощущений лучше вооружиться биноклем.

Сатурн станет первой планетой, которая взойдет уже посреди ночи 16-17 июня. Ищите его в созвездии Водолея.

Нептун будет примерно на 10° ниже в соседнем созвездии Рыб.

Следующей планетой будет яркий Юпитер в созвездии Овна. Вы легко заметите планету невооруженным глазом.

Затем появится Уран. Он будет примерно на 7° ниже Юпитера, также в Овне.

Последней планетой, которая восходит 17 июня, будет Меркурий. Он будет находиться низко над горизонтом в созвездии Тельца.

Во сколько будет парад планет 17 июня в Ставропольском крае

Жители Ставропольского края увидят парад планет примерно за час до рассвета — около 3:30 ночи. В сети можно найти специальные приложения, которые помогут определить точное до минуты время необычного явления для каждой конкретной локации.

Выберите правильное время. Нужно узнать время восхода солнца для вашего местоположения и начать свои наблюдения как минимум за час до него. Затем убедитесь, что вы смотрите на планеты, а не на звезды. Это не так очевидно, как кажется! Юпитер может быть легко отличить, потому что он будет самым ярким небесным объектом на утреннем небе, пока не взойдет Солнце.

Другие планеты, однако, видны гораздо хуже. Приглядитесь внимательнее к точкам в небе — планеты, в отличие от звезд, не мерцают. И если наблюдать за ночным небом в течение всего года, можно заметить, что планеты «посещают» разные созвездия, в то время как звезды остаются в «фиксированных» положениях относительно друг друга.

Где можно будет увидеть парад планет 2023 в Ставропольском крае

Но погода на Ставрополье вовсе не гарантирует, что любители астрономии во всем крае смогут беспрепятственно наблюдать парад планет. По прогнозу Гидрометцентра, как раз незадолго до рассвета местами по региону будет небольшой дождь и переменная облачность.

С наименьшей вероятностью увидеть парад планет смогут жители Благодарного, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Минеральных Вод, Невинномысска, Пятигорска и Светлограда. В этих городах, по прогнозу синоптиков, облака полностью заволокут небо.

В остальных же, включая Ставрополь, облачность будет переменной, поэтому стоит внимательно наблюдать за погодой ближе к 3 часам ночи.

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