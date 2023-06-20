Прятал деньги в пакете: контрабандист пытался провезти через «Верхний Ларс» почти $114 тысяч

Таможенники выявили нарушителя. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Северной Осетии с крупной суммой денег задержан контрабандист. Иностранец через пункт пропуска «Верхний Ларс» пытался незаконно провезти в Грузию без малого 114 тысяч долларов. Увесистую пачку купюр он прятал в пакете.

По данным пресс-службы погрануправления ФСБ России по Северной Осетии, полиэтиленовый сверток с купюрами был обнаружен при осмотре легкового автомобиля, которым управлял иностранный гражданин.

Оперативная съемка.

- 34-летний мужчина пытался переместить через госграницу 113,9 тыс. долларов, незадекларированных в установленном законном порядке, - сообщили в ведомстве.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Согласно закону, вся незадекларированная сумма подлежит конфискации, а контрабандисту грозит уголовное разбирательство.

Кстати, в начале июня в аэропорту в Грозном за контрабанду была задержана россиянка, которая пыталась незаконно вывезти из страны три золотых слитка и два бриллианта. Ценный груз на сумму в более 3,5 млн рублей выявили при досмотре пассажиров, улетающих в Стамбул.

Фото: ФТС

К перевозке незадекларированного имущества женщина подошла креативно – золото спрятала в обертки из-под шоколада «Алёнка», а бриллианты в обертку из-под бумажных носовых платков. Находчивая пассажирка стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

А летом прошлого года в Минводах на таможне был задержан мужчина, который пытался вывезти в Израиль свитки Торы начала XX века. Без дополнительного разрешения от Министерства культуры России реликвию вывозить из страны запрещено. Нарушитель также попал под уголовную статью.

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