Стянули штаны и сняли унижения на видео: толпа едва не линчевала парня с «нетрадиционной ориентацией» в КЧР

Медики сообщили об избитом пациенте в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии разбираются в подробностях жуткой истории, произошедшей с 26-летним местным жителем. Молодого человека едва не линчевала толпа неизвестных из-за слухов о его нетрадиционной ориентации.

Как сообщил информированный источник, несколько человек набросились на парня прямо посреди улицы. Его затащили под мост, где стали жестоко избивать.

Кадры нападения. Фото: стоп-кадр видео.

Сначала били ногами, стараясь попасть по голове, а потом надругались. Таким образом молодого человека решили проучить за слухи о его нетрадиционной ориентации – якобы, в руки набросившихся на него парней попало видео с его участием. Весь процесс нападавшие снимали на видео, которое вскоре разлетелось по социальным сетям.

Кадры нападения. Фото: стоп-кадр видео.

Избитый толпой молодой человек смог добраться до больницы. Медики, как и положено, заявили в полицию. Рассказать правду о произошедшем пострадавший решился не сразу. Сначала уверял, что его избили в попытке отобрать телефон. Но позже все же раскрыл детали инцидента.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пострадавший находится под защитой правоохранительных органов. Нападавших ищут, заведено уголовное дело.

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