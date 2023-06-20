Состоялась очередная прямая линия главы Ставрополья Владимира Владимирова. Фото: gubernator.stavkray.ru

20 июня 2023 года состоялась очередная прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Она длилась полтора часа. За это время глава региона получил несколько десятков обращений и дал по ним ряд поручений руководителям муниципальных округов.

Целый ряд вопросов касался здравоохранения. Жители одного из округов пожаловались, что к ним продолжают приезжать старые автомобили скорой помощи, хотя недавно было выделено 30 новых. Выяснилось, что одна сломалась.

- А где еще 29? Главврач просто перестал контролировать работу, - ответил губернатор и заверил, что в ближайшее время вопрос решится.

Еще три вопроса были достаточно частными, но глава региона не обошел их вниманием. Одна женщина сообщила, что два месяца не получала жизненно необходимые лекарства. Краевой минздрав отреагировал мгновенно. Специалиста, который говорил, что препаратов якобы нет, хотя деньги на них выделялись, уже нашли. Скорее всего, он лишится своего рабочего места.

Другая ставропольчанка попросила помочь ей остаться в живых ради грудного ребенка - в двух больницах ей не смогли поставить диагноз. Владимир Владимиров подчеркнул, что пообещал назначить служебную проверку и подчеркнул, что «это уже выходит за любые грани».

- Вместо 03 нужно сразу на прямую линию звонить, а мне ее никогда не заканчивать? - возмутился глава СК.

Пришлось губернатору Ставрополья вмешаться и в ситуацию участника специальной военной операции, которому отказали в помощи - у бойца сгорел паспорт, а принять по военному билету его отказались. Помимо этого, мужчина не может получить жилье как сирота.

- Разберемся с теми, кто зажрался. И по больнице, и по жилищу разберемся, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ответ по первой части вопроса не заставил себя ждать - уже во время прямой линии с военнослужащим связался главврач больницы и сообщил, что всю необходимую помощь ему окажут.

А вот еще один участник СВО позвонил не с просьбой, а с предложением - назначить его заместителем губернатора.

- Это инициатива нашего президента. Он сказал, что Родина должна в первую очередь воспользоваться компетенциями людей, зарекомендовавших себя патриотами, рискующих ради нее жизнью, - сказал глава края и попросил мужчину оставить номер телефона для связи.

Продолжая тему СВО, Владимир Владимиров отметил, что регион закупает дроны на десятки миллионов и продолжит это делать, а также уточнил, что все участники спецоперации могут пройти реабилитацию в санаториях и лечебных учреждениях Ставропольского края. Для этого нужно обратиться в Фонд поддержки участников СВО и получить направление. Тяжесть ранения при этом значения не имеет.

Затронул губернатор и тему непогоды, которая нанесла ощутимый ущерб региону. Глава края сообщил, что пострадавшим от разгула стихии уже возместили около 8 млн рублей.

По всем остальным вопросам, поступившим на прямую линию, главы муниципалитетов пообещали в ближайшее время связаться с обратившимися гражданами.