«Да не бойтесь, говорю»: в Северной Осетии ГАЗель с 19 пассажирами опрокинулась в дождевую реку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

На трассе «Владикавказ – Моздок» в Северной Осетии автобус с 19 пассажирами, в том числе два ребенка, оказался в овраге из-за попытки водителя проехать по затопленной дороге. В итоге люди оказались в ловушке, из которой не смогли самостоятельно выбраться: из-за дождей сильный поток воды просто бы смыл всех, кто пытается спастись.

Сперва было известно о 17 пострадавших, однако в пресс-службе СУ СКР по Осетии сообщили, что врачи помогали 19 людям. Сейчас их отпустили домой, их жизни ничего не угрожает.

В аварии погибла одна женщина. Тело потерпевшей пришлось доставать с помощью тяжелой техники МЧС.Транспорт придавил погибшую и не дал ей возможности выжить.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии

— По данному факту Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка, – сообщили в СКР.

После проверки водителю и другим, кто ответственен за перевозку людей, грозит заведение уголовного дела. Мужчина за рулем может получить дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть.

На кадрах с места происшествия видно, как водитель уверенно пытается проехать затопленный участок дороги, но вода смывает автомобиль. В итоге автобус перевернулся, а на место вызвали спасателей.

— Прибывшие на месте сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасное место при помощи трехколенной лестницы, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Проверка продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.