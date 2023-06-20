«Тупой и еще тупее»: командир «Ахмата» сделал неожиданное признание о депутате Госдумы Адаме Делимханове

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Фото: стоп-кадр видео

На днях появилась информация, которая заставила понервничать многих людей. Сначала сообщалось, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов погиб, затем - что он жив, но тяжело ранен. Не внес ясности в ситуацию и глава Чечни Рамзан Кадыров, который опубликовал неоднозначный пост.

- Я сам не могу никак выйти на него. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить сведения, куда был нанесен удар, чтобы я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение щедрое, очень прошу посодействовать, - написал политик.

Командир спецназа «Ахмата» Апти Алаудинов и вовсе сообщил, что все чеченские подразделения снимаются с Марьинского направления и выезжают «на место происшествия с Адамом Султановичем».

Неделю спустя Алаудинов неожиданно признался, что все эти публикации были заранее спланированным троллингом.

- Когда сказали, что Адам Делимханов и еще 200 бойцов погибли, то Рамзан Ахматович потроллил тех людей, которые эту информацию распространяли. Мы с другими военнослужащими решили поддержать эту шутку. Я закинул текст, где нарисованы верблюды, пароходы, но некоторые сделали вид, что не поняли мой посыл, - рассказал командир «Ахмата» и сравнил тех людей, которые распространяли слухи об Адаме Делимханове с героями популярной комедии.

- Был такой фильм - «Тупой и еще тупее». А есть ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций). И вот они для этой категории людей делают определенную программу. В итоге - сами себе закинули тему, сами ее раскрутили и сами в нее поверили, - отметил Алаудинов в беседе с журналистом «Известий».

Также же он напомнил, что чеченские подразделения, имеющие богатый опыт в борьбе с терроризмом и экстремизмом, недавно были передислоцированы в Белгородскую область для охраны госграницы. Кстати, фейки о гибели Адама Делимханова появились как раз после того, как он провел встречу с губернатором Белгородщины Вячеславом Гладковым по вопросам безопасности на приграничных территориях.