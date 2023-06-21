Более половины жителей Ставрополья выбирают здоровый образ жизни

Спортивный забег. Фото: Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края

В последние годы на Ставрополье активно развивается массовый и профессиональный спорт. В крае строятся новые спортивные объекты, открываются умные площадки, и все больше жителей выбирают занятия физкультурой и в целом здоровый образ жизни.

Развитию физической культуры и спорта во многом способствует реализация национального проекта «Демография», краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и региональных проектов «Спорт - норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья».

Спортивный край

В рамках национального проекта «Демография» глава государства ставил ряд задач, которые должны быть решены к 2024 году. Одна из них – число граждан, занимающихся физкультурой и спортом на постоянной основе, должно превысить показатель в 55 процентов. Ставрополью удалось сработать на опережение, уверенно преодолеть заданную планку и даже войти в тройку самых спортивных регионов России!

В 2022 году Ставропольский край во второй раз стал лауреатом Национальной спортивной премии.

- Стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и другая спортивная инфраструктура в крае постоянно пополняются новыми объектами. Все больше ставропольцев занимаются спортом, все чаще в любом возрасте земляки выбирают здоровый образ жизни. Ставрополье сегодня — среди самых спортивных регионов России. Уже второй год подряд на Национальной спортивной премии мы в тройке лучших! Это общий результат всех, кто готовит чемпионов, кто строит спортивные объекты или просто любит спорт и увлекает приверженностью здоровому образу жизни своих близких, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, рассказывая о достигнутых высоких результатах.

Так, по состоянию на 31 декабря 2022 года доля населения Ставропольского края в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 55,6 процента от общей численности населения края или 1,4 миллиона человек, что на 2,5 процента больше показателя 2021 года.

ГТО среди школьников. Фото: Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края

Дворцы спорта, ФОКи, «умные» площадки и новое оборудование

В 2022 году на реализацию мероприятий в рамках краевой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» было выделено 1,2 миллиарда рублей, из них: средства федерального бюджета - 854,6 миллиона рублей; средства краевого бюджета - 376,7 миллиона рублей; местные бюджеты — 7,3 миллиона рублей. А общий объем финансирования регионального проекта «Спорт – норма жизни» в прошлом году составил 1,1 миллиарда рублей, из них 802,5 миллиона рублей — это средства федерального бюджета.

Как рассказали в министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края, в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году край получил спортивно-технологическое оборудование, была оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Кроме того, построены и реконструированы два спортивных объекта: стадион «Сигнал» в Изобильном и физкультурно-оздоровительного комплекс в селе Краснокумском.

Так, торжественное открытие обновленного стадиона «Сигнал» состоялось в конце апреля 2023 года. В рамках реконструкции были обновлены футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, также были установлены новые трибуны, на прилегающей территории обустроена парковка, а в двухэтажном здании созданы все условия для приезжающих команд.

- Таланту, чтобы расти, крепнуть и развиваться, нужна почва. И благодатной почвой для спортивных талантов Изобильненского округа станет этот прекрасный обновленный стадион, на котором, уверен, взойдут новые звезды российского спорта, - сказал на открытии обновленного стадиона губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Тем временем работы в Краснокумском планируется завершить в текущем году. На территории ФОКа предусмотрены универсальный и тренажерный спортивные залы. Здесь же обустроят помещения для занятий фитнесом и самбо.

Ранее, в декабре 2022 года, подобный ФОК был введен в эксплуатацию в селе Азгир.

2023 году продолжились работы по строительству и реконструкции: физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Солдато-Александровском Советского муниципального округа, запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска, дворца спорта «Арена Кисловодск».

Помимо этого, в рамках регпроекта «Спорт – норма жизни» новое спортивно-технологическое оборудование поставили в три округа Ставрополья: Труновский, Туркменский муниципальный округа и Георгиевский городской округ.

Благодаря реализации проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») в Красногвардейском и Кочубеевском районах края появятся «умные» спортплощадки. Из федеральной казны на эти цели направили порядка 52 миллионов рублей. Оба объекта будут сданы в эксплуатацию уже в ближайшее время.

«Умная» спортплощадка – практически полноценный спортивный зал на свежем воздухе. Одна спортивная локация рассчитана на разные виды занятий – от простых любительских тренировок, выполнения нормативов ГТО до проведения серьезных соревнований различного масштаба и фестивалей уличных видов спорта.

Спортплощадки оснащены не только современным инвентарем, но и бесплатным доступом к Wi-Fi, а специальный QR-код, размещенный на тренажерах, может заменить инструктора – любители спорта получат рекомендации по выполнению тех или иных физических упражнений и тренировок.

По данным регионального минспорта, на территории Ставропольского края по состоянию на конец 2022 года функционирует 5140 спортивных сооружений, что на 73 объекта спорта больше, чем в 2021 году.

- Уровень обеспеченности населения Ставропольского края спортивными сооружениями составляет 59,34 процента, что почти на 0,7% больше, чем в 2021 году, - рассказали специалисты министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.

ГТО. Фото: Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края

Мы выбираем спорт!

В 2022 году на территории Ставропольского края было проведено 35 всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий. В них приняли участие более 7,5 тысячи человек. Также в прошлом году состоялось 116 физкультурных мероприятий, в которых участвовали без малого 46,7 тысячи человек.

Также в прошлом году прошло 6 краевых фестивалей ГТО. Центрами тестирования организовано свыше 800 мероприятий по оценке выполнения норм ГТО.

- По итогам года количество принявших участие в сдаче норм ГТО в 2022 году превысило цифру в 25 тысяч человек, из которых более 15 тысяч сдали на «золото», «серебро» или «бронзу». В частности, 6,7 тысячи участников получили «золото»; 4,6 тысячи – «серебро»; 3,7 тысячи – «бронзу», - пояснили специалисты регионального минспорта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Осенью прошлого года была введена в эксплуатацию платформа ГИС ФКиС. Сейчас завершается ее интеграция с платформой «Мой спорт», которая позволяет создать цифровой профиль спортсмена и вести его на протяжении всей спортивной карьеры, включая участие в спортивных мероприятиях, присвоение спортивных званий и даже ведение электронного дневника при прохождении спортивной подготовки.

Стоит отметить, что Ставропольский край уже два года подряд становится лауреатом одной из номинаций Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта «Цифровая трансформация российского спорта».