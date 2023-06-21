«Никакие санкции нам не страшны»: Владимир Владимиров открыл пятую выставку «PRO Яблоко-2023» в Минводах

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края

В Минеральных Водах состоялось открытие пятой по счету выставки «PRO Яблоко-2023», в котором поучаствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В первый из трех дней провели деловую программу про господдержку и финансовые инструменты при реализации инвестпроектов в сфере садоводства.

Также обсуждены вопросы тенденции развития промышленного садоводства и питомниководства в РФ итоги 2022 и прогноз на будущий сезон. Именно эти вопросы ставились на повестку первого дня.

— Уже сегодня мы можем сказать, что это выставка не столько про яблоко, сколько в целом про садоводство. На Ставрополье мы активно наращиваем производство в этой отрасли, – сказал Владимир Владимиров.

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края

На планерном заседании присутствовали главы КБР, КЧР, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, представители федеральных органов власти, ученые, сотрудники финансовых организаций и производители фруктов.

— Выставка – та площадка, на которой специалисты могут обменяться опытом, привлечь новых партнеров, продемонстрировать свои достижения, доказывающие, что никакие санкции в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности нам не страшны, – говорит губернатор.

Глава региона отмечает, что важно продолжать работу по импортозамещению. Многое для подготовки отечественной земли уже сделано, но при этом впереди еще есть работа.

Фото: управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края

Площадь многолетних насаждений на Ставрополье сейчас составляет 11 тысяч гектаров и с каждым годом он увеличивается. За 2022 год объем посадили 592 гектара, а в этом планируется засадить еще 745 гектаров.

Кроме того, за 2022 год в Ставропольском крае собрали 76 тысяч тонн плодов и ягод, причем 74 тысяч тонн из них – ставропольские яблоки. Ставропольские питомники позволяют выращивать 5-6 млн саженцев ежегодно, хотя региону требуется 1,5-2 млн.