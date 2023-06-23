Разин почтил память кума выпуском новой песни. Фото: Евгения ГУСЕВА

В день первой годовщины смерти главного солиста легендарной группы «Ласковый май» Юры Шатунова продюсер Андрей Разин выпустил песню в память об артисте. Свое новое творение, вошедшее в новый альбом «Ласкового мая», Разин представил утром 23 июня на страницах своих социальных сетей.

Про что новая песня Андрея Разина, посвященная Юре Шатунову

Песню исполняет сам Андрей Разин, а в клипе собраны архивные кадры из жизни и выступлений Юры Шатунова и группы «Ласковый май».

Как рассказал продюсер, новая песня далась ему не просто.

- Она самая тяжелая из всех 227 песен, которые я спел. Она самая тяжелая потому, что я ее посвятил Юре Шатунову. И я, конечно же, хочу, чтобы ее услышали в день его гибели. Это первая песня из моего нового альбома, - сказал Андрей Разин.

Стоит отметить, что за первые четыре часа премьеры на популярном видеохостинге клип посмотрели почти пять тысяч человек, комментарии оставили без малого три сотни подписчиков.

Кадры из клипа на новую песню. Фото: стоп-кадр видео.

Тем временем семья Юрия Шатунова в пятницу, 23 июня, возложила венок в форме сердца из белых роз на могилу артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Вдова Шатунова Светлана в социальных сетях поблагодарила поклонников за то, что они не забывают Юру. Она отметила, что Шатунов был великим артистом, а также прекрасным мужем и отцом.

- Всегда оптимистичный, жизнерадостный, счастливый, Юра умел ободрить и подарить улыбку именно тогда, когда это было нужно. И свет его души будет с нами навечно, - сказала Светлана Шатунова.

На могиле Шатунова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, российский артист 48-летний Юра Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Причиной его скоропостижной смерти стали проблемы с сердцем. Солист «Ласкового мая» скончался через пару недель после того, как выиграл у Разина суд за права на творчество группы. Шатунов планировал отправиться в большой тур по России, но так и не успел.

Смерть артиста шокировала всю страну. Проститься с Шатуновым пришли более 16 тысяч поклонников. Его кум Андрей Разин на похоронах не появился. А спустя несколько дней после похорон заявил, что смерть Юры не была случайной и даже назвал виновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоумен Андрей Разин заявил о планирующемся на него покушении

Продюсер «Ласкового мая» уверен, что его хотят устранить «убийцы» Юры Шатунова (подробнее).