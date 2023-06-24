«Молодежь выбирает энергетику»: молодые специалисты «Россети Северный Кавказ» о любви к профессии

23-летний Андрей Бурдов пришел в компанию в октябре 2022 года сразу после окончания вуза. Фото: «Россети Северный Кавказ»

Сегодня праздник тех, в чьих руках будущее России. Поколение активных и открытых ко всему новому, неравнодушных, нацеленных на саморазвитие, готовых и способных в условиях многозадачности добиваться высот в выбранном пути. Такими качествами отличаются молодые люди в нашей стране. В День молодежи спецпроект компании «Россети Северный Кавказ» рассказывает о самых молодых специалистах группы, в чьих руках – будущее электроэнергетики округа.

- Тамерлану Ахмедову всего 19 лет, и он уже год работает электромонтёром по обслуживанию подстанций 3 разряда Южно-Сухокумских райэлектросетей филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Тамерлан Ахмедов. Фото: «Россети Северный Кавказ»

У молодого специалиста широкий круг интересов. В школьные годы он занимался футболом, борьбой, рисованием, фортепиано. Сейчас в свободное от работы время посвящает себя чтению мотивационной и художественной литературы.

«На работу в электроэнергетике меня вдохновил мой дедушка, хотя в отрасли из моей семьи также трудятся отец и тётя. До 2015 года дед работал начальником Южно-Сухокумских райэлектросетей, его советы относительно образования и выбора профессии помогли мне сделать верный выбор. Деда не стало в 2021 году, и сегодня я стараюсь следовать всему, чему успел научиться от своего старшего. Думаю, дедушка гордился бы тем, кем я стал», – поделился Тамерлан Ахмедов.

- Один из самых молодых сотрудников филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго», 23-летний Андрей Бурдов пришел в компанию в октябре 2022 года сразу после окончания Северо-Кавказкой государственной академии. Профессию выбрал не случайно: с самого детства будущий энергетик интересовался электрическими приборами и их устройством, поэтому без раздумий поступил на энергетический факультет вуза.

За время обучения Андрей не раз проходил практику в различных подразделениях компании «Россети Северный Кавказ» в родном регионе, поэтому знает основные направления работы многих служб и отделов.

«В будущем я вижу себя в каком-нибудь отделе новых разработок компании, а пока вникаю во все нюансы работы подстанций. Параллельно изучаю деятельность релейной службы и автоматики, потому что именно здесь сейчас внедряется современное микропроцессорное оборудование», - отмечает Андрей Бурдов.

- Ахмат Ногеров - один из самых молодых сотрудников филиала «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго». Ему 22 года, он окончил факультет «Энергообеспечение предприятий» Кабардино-Балкарского Государственного Агрономического университета и уже трудится в Черекских районных электрических сетях электромонтером по эксплуатации приборов учета.

Ахмат Ногеров. Фото: «Россети Северный Кавказ»

Старшие коллеги очень довольны молодым энергетиком - говорят, несмотря на молодость, показал себя надежным товарищем, пытливо изучающим профессию.

«В энергетику я пришел, потому что именно эта профессия дарит людям свет и тепло. Я всегда хотел помогать людям, рядом с которыми живу», - подчеркивает молодой специалист.

- 23-летний инженер по эксплуатации Архонских районных электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» Максим Хугаев пришёл на работу в энергокомпанию в 2020 году, будучи студентом 3-го курса. Выбор профессии был предопределён - Максим является представителем третьего поколения династии энергетиков. Как признаётся молодой человек, изначально он связывал своё будущее с профессиональным спортом, но поработав в энергетической сфере некоторое время, поменял своё решение.

Максим Хугаев. Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Зачастую технические решения заданий, которые даёт руководство для выполнения, бывают мне интуитивно понятны. Видимо, гены берут своё. И, как мне кажется, я справляюсь. Поэтому и работа нравится», - говорит Максим.

Молодой специалист уже зарекомендовал себя как квалифицированный и ответственный сотрудник. В сферу его основных обязанностей входит мониторинг состояния линий электропередачи – так называемых «артерий» сложной и важной цепочки электроснабжения.

- Электромонтеру 4 разряда Службы релейной защиты и автоматики АО «Чеченэнерго» Адаму Умаеву всего 19 лет. В энергетику он пришел 2 месяца назад, но уже успел показать себя трудолюбивым и ответственным работником, готовым к постижению азов профессии. Наставники отмечают в молодом специалисте потенциал, коллеги – отзывчивость. Сам Адам безмерно рад работать в отрасли. Говорит, что тягу к этой сложной и важной для людей профессии почувствовал еще в 13 лет. Тогда он много времени проводил с дядей - инженером и часто наблюдал, как тот чинит электротехнику, многому учился у своего старшего. С этих пор юноша и определился с будущей профессией. На вопрос: «почему именно энергетика?» отвечает просто: «Потому что лучшая профессия на земле!»

Адам Умаев. Фото: «Россети Северный Кавказ»

В Центральные электросети филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» 21–летний Максим Ивенко пришел на должность электромонтера бригады централизованного ремонта в декабре 2022 года с уже уверенным багажом знаний. После окончания Невинномысского энергетического техникума он получил практические навыки на Белорусской АЭС, а также на уникальной установке NICA (сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов) в подмосковном городе Дубна. Сегодня специалист не только погружен в рабочий процесс, но и увлечен дальнейшим развитием, обучаясь в ставропольском вузе.

Максим Ивенко. Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Энергетика – сложнейший и незаменимый механизм в процессе бесконечного развития, совершенствования и самореализации. Именно поэтому я здесь», –говорит молодой специалист.

- Несмотря на «скромные» 19 лет, Ислам Баркинхоев – настоящее отражение выбранного пути: серьёзный, ответственный, преданный делу. При решении любой задачи техник Магасского энергосбытового отделения филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» предпочитает широкий, комплексный подход. Поэтому недавний золотой медалист, изучая направление «Электроэнергетика и электротехника» в Ингушском государственном университете, решил осваивать профессию и на практике. Уже полгода самый молодой специалист филиала «Ингушэнерго» занимается повышением платежной дисциплины в городе Магасе, внося своим энтузиазмом и трудолюбием весомую лепту в обеспечение энергетической безопасности региона.

Ислам Баркинхоев. Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Подвиг ведь не всегда ослепительный и громкий, гораздо чаще он тихий и скромный - тот, который совершают изо дня в день, так же естественно, как дышат. И это как раз про энергетику. Поэтому я здесь», – говорит Ислам.