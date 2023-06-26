На Ставрополье зафиксирован рост продаж средств от паразитов

Увеличиваются продажи лекарств от паразитов – по сравнению с апрелем было продано в полтора раза больше таких препаратов. И динамика будет только нарастать, спрогнозировали в маркетплейсе здоровья «Здравсити».

По данным онлайн-сервиса по доставке и заказа лекарств, продажи антисептиков на Ставрополье стабильно начали расти, начиная с апреля. В мае было реализовано почти вдвое больше дезинфицирующих средств, и в июне спрос не снижается. Аналогичная ситуация с энтеросорбенатми и антидотами.

«Такие скачки продаж характерны для летнего времени – начинается активный загородный сезон, да и дети все больше времени проводят на улице и чаще травмируются. Поэтому средства для обработки кожи, лечения ожогов и порезов, препараты от отравлений и заражений паразитами обязательно должны быть в домашней аптечке. Ежедневно ставропольчане оформляют на ресурсе в среднем 200 заказов, и летом почти в каждом втором есть вышеперечисленные средства», – говорит руководитель отдела электронной коммерции «Здравсити» Даурен Абеуов.

Дефицита товаров для «летней аптечки» нет, заверили в маркетплейсе. Более того, по отдельным наиболее востребованным категориям ассортимент наращивается.

А вот сезон аллергии в Ставропольском крае, похоже, пошел на спад. Судя по данным, предоставленным в онлайн-сервисе, начиная с апреля, фиксируется снижение продаж средств для аллергиков – в июне продано в полтора раза меньше таких препаратов. Спрос на лекарства от астмы с апреля упал в два раза. Похожая ситуация с противовирусными средствами.