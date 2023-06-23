Квартира полностью выгорела: пенсионерка пострадала при взрыве газа в Каспийске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану

На втором этаже девятиэтажного здания в Каспийске произошел мощный взрыв. Люди на улице Каспийское шоссе, 30 отошли подальше от источника громкого шума. Видео происшествия быстро распространилось по социальным сетям. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Дагестан.

— По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома (частично заселен), произошло дальнейшее возгорание, – пишет ведомство.

На место происшествия вызвали пожарных для устранения возгорания и скорую помощь. Пострадала 65-летняя пенсионерка, ее доставили в больницу с ожогами тела разной степени, которые она получила после взрыва. О ее состоянии на данный момент ничего не известно.

Пожарные, приехавшие к дому, начали тушить начавшийся после взрыва пожар. Огонь сперва удалось локализовать, чтобы тот не перебросился дальше, а после устранить. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Квартира полностью выгорела.

В настоящее время нет опасности пожара в многоэтажке. Однако газ, вероятнее всего, отключили во всем доме ради безопасности жителей.

Сотрудники МЧС и газовики работают на месте происшествия и разбираются в причинах взрыва. Предварительно, все произошло из-за поломки редуктора. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.