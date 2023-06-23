Хабиб пригласил миллиардеров Цукерберга и Маска подраться в Дагестане

Дагестан может стать площадкой для поединка американских миллиардеров. Фото: Wikimedia Commons / архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Легендарный боец UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов стал участником перепалки в социальных сетях между Марком Цукербергом и Илоном Маском. Американские миллиардеры договорились о проведении очного поединка, и Цукерберг написал оппоненту сообщение в стиле Хабиба: «Пришли мне локацию».

Цукерберг, который с давних пор безуспешно пытается завладеть соцсетью Twitter, заявил, что вскоре запустит ее аналог под крылом собственной корпорации. В ответ Илон Маск раскритиковал конкурента и заявил, что готов показать свое превосходство в поединке.

— Я готов к бою в клетке, если он согласен, — написал он.

Цукерберг отреагировал сообщением в стиле бойца из Дагестана Хабиба Нурмагомедова: «Send me location» («пришли мне локацию» в переводе с английского). Спортсмен не смог удержаться и ответил миллиардерам. В своих соцсетях Нурмагомедов «прислал локацию» Цукербергу, написав в ответ на сообщение о проведении поединка: «Дагестан».

Хабиб Нурмагомедов предложил Маску и Цукербергу подраться в Дагестане Фото: СОЦСЕТИ

Выяснилось, что миллиардеры абсолютно серьезно собрались выяснить отношения врукопашную. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что оба предпринимателя подтвердили ему свои намерения в личных разговорах, и что он готов организовать бой в октагоне для Маска и Цукерберга. Примут ли главы медиакорпораций предложение Хабиба — пока неизвестно.

Хабиб Нурмагомедов является одним из самых успешных бойцов в истории ММА: он провел 29 боев и победил во всех. В октябре 2020 года Хабиб завершил свою спортивную карьеру в ранге чемпиона мира UFC в легком весе. Его уход из спорта стал огромным событием в мире ММА, поскольку он считается одним из самых талантливых и техничных бойцов в истории этого вида спорта.

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