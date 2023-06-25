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Общество25 июня 2023 9:00

Жара до +33 градусов ждет жителей Ставрополя в первый рабочий день

На севере Ставрополья синоптики прогнозируют грозу
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
В первый рабочий день недели ставропольцев ждет жара

В первый рабочий день недели ставропольцев ждет жара

Фото: Иван МАКЕЕВ

По-настоящему летняя погода наконец пришла на Ставрополье. В краевом центре в понедельник прогнозируют жару.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 26 июня, в Ставрополе температура воздуха днем поднимется до +33 градусов. Местами прогнозируют кратковременный дождь.

Но уже в ночь на вторник небо заволокут облака, а дождь усилится. Температура воздуха опустится до +17. За ночь выпадет 11 миллиметров осадков.

А на остальных территориях края все не так радужно. На Ставрополье действует предупреждение о повышенной пожароопасности, которое продлится до 27 июня. В северной части региона синоптики прогнозируют грозу.

Фото: Гидрометцентр

Фото: Гидрометцентр

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