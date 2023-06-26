На Ставрополье становится больше жилья

Заместитель директора по розничному бизнесу банка «Кубань Кредит» Вадим Щербак Фото: Антон СОКОЛОВ

О том, какие изменения произошли в жилищной сфере Ставрополья, а также, какие дома и квартиры наиболее востребованы в 2023 году - узнали от участников «Деловой пятницы» на Радио «Комсомольская правда».

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПОСТРОЯТ В ЭТОМ ГОДУ

В этом году на Ставрополье ввели в эксплуатацию больше 600 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, край занимает первое место по объемам строительства в Северо-Кавказском федеральном округе и входит в топ-20 регионов страны. В передовиках ввода - город Ставрополь, Шпаковский округ, Пятигорск и Ессентуки.

- Порядка 119 тысяч квадратных метров у нас занимает жилье в многоквартирных домах, - сообщает заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края - главный архитектор Роман Джафаров, - Мы выполняем план, который сейчас установлен для субъектов с превышением почти на 5 процентов.

ИПОТЕКУ СМОЖЕТ ВЗЯТЬ КАЖДЫЙ

Чтобы приобрести новое жилье, 30 процентов россиян берут ипотеку. По данным на 1 мая 2023 года, ипотечный портфель банка «Кубань Кредит» составил 22,7 миллиарда рублей. Кроме того, улучшились условия выдачи ипотеки. Предельный возраст заемщика возрос до 80 лет, а максимальный срок, на который можно оформить заем, увеличился до 50 лет. Как рассказал «Комсомолке» заместитель директора по розничному бизнесу банка «Кубань Кредит» Вадим Щербак, банк является участником большинства государственных программ.

- Особенно успешными программами стали «Льготная ипотека» и «Ипотека по-семейному», - уточняет Вадим Щербак, - Банк сотрудничает с объединением ведущих застройщиков юга России «ВКБ – Новостройки». Клиентам, помимо решения вопросов по улучшению жилищных условий, предлагаются интересные варианты вложения денежных средств при приобретении объектов недвижимости. Особое внимание банк уделил требованиям к заемщикам: повышен предельный возраст заемщиков до 80 лет, увеличен срок кредитования до 50 лет, а также отменены ограничения по количеству заемщиков, участвующих в сделке, это позволяет увеличить срок кредитования, а для клиента – хорошая возможность подобрать для себя комфортный платеж. «ВКБ – Новостройки» - это объединение ведущих застройщиков юга с более, чем тридцатилетней историей. Комплексный подход к освоению территории важная составляющая популярности жилых районов, которые возводит девелопер – это социальные и спортивные объекты, инженерные и транспортная инфраструктуры, школы, детские сады, стадионы, спорткомплексы, парки, аллеи, велодорожки, торговые центры, в целом, все то, что называем комфортной средой.

Помимо этих программ, на Ставрополье банк активно работает по всем направлениям, в том числе по сельской ипотеке, и по льготной IT-ипотеке, которая после реформирования стала более доступной для регионов.

Участники «Деловой пятницы» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Антон СОКОЛОВ

Одно из важных преимуществ ипотечных программ банка «Кубань Кредит» - это отсутствие обязательного страхования жизни и здоровья заемщика и это никак не влияет на процентную ставку.

Банк работает с населением на всех территориях присутствия дополнительных офисов – это Краснодарский край, Ставропольский край, респ. Адыгея, Ростовская область. Житель любого муниципального объединения на Ставрополье может заключить договор в своем регионе и купить жилье в другом. Особенно эта возможность становится актуальной когда в семье появляется студент, который едет на учебу в другой город и перед родителями встает вопрос о приобретении жилья для него. Это выгодное вложение денежных средств и для семьи и первоначальный капитал для молодого поколения.

По прогнозам банка, летом 2023 года не ожидается понижения спроса на ипотеку. Лидеры по спросу на юге России - Краснодар, Ростов, Ставрополь. Правда, цены на жилье сейчас возросли. «Первичка», в среднем, стоит 84 тысячи рублей за квадратный метр, а «вторичка» - 71 тысяча рублей.

- Когда люди берут ипотеку, - рассказывает представитель банка «Кубань Кредит» в эфире Радио «КП», - многие не задумываются, что еще предстоит сделать в квартире ремонт, купить мебель. Банк предлагает клиенту выгодно приобрести жилье уже с ремонтом. Есть варианты с готовыми кухней, коридором или паркингом, но наша изюминка – это квартиры с полной внутренней отделкой, кухонной мебелью и техникой. Кстати, сумма на ремонт уже заложена в ипотеку.

БОРЬБА С БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Строительство на Ставрополье идет по плану, преодолевая санкционное давление недружественных стран. Заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края - главный архитектор Роман Джафаров рассказал, что переориентировать производство приходилось в кратчайшие сроки.

- В связи с санкциями, мы быстро подкорректировали сметы, подкорректировали поставки, - уточняет Роман Шамильевич, - Мы не работаем с производителями строительных материалов из недружественных стран. Производители аналогов стали замещать перечень товаров и мы успешно сотрудничаем с ними.

До конца года на Ставрополье планируют ввести в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров. Это добавит комфорта местным жителям и расширит возможности для приобретения жилья.

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