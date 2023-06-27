Убегал от медведя: рыбак заблудился в Дагестане после встречи с хищником

Медведь напугал рыбаков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В горном Дагестане группа рыбаков столкнулась с тремя медведями. Инцидент произошел в Агульском районе республики.

Днем 23 июня жители Хивского района рыбачили на реке Чираг-чай в заброшенном селе Дуруштул. В какой-то момент рыбаки заметили трех хищников, которые быстро двигались по направлению к ним. Встреча с дикими животными ничего хорошего не предвещала. Недолго думая, мужчины бросились в рассыпную.

Двое скрылись в лесу и вскоре без каких-либо трудностей выбрались к дороге. А третий рыбак, 34-летний житель Хивского района, побежал вдоль горной реки и заплутал в горах. Найти приятеля самостоятельно рыбаки не смогли. К поиску испугавшегося земляка подключились местные жители и спасатели.

Живым и здоровым нашли рыбака, убежавшего от хищника. Фото: соцсети.

Почти 70 человек всю ночь прочесывали местность в поисках заблудившегося рыбака. Утром его нашли живым и здоровым.

Кстати, летом прошлого года дагестанские фермеры сообщали о нападении хищников. Изголодавшиеся медведи пробирались на территории личных хозяйств, калечили домашний скот и разоряли пасеки.

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