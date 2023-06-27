Полицейский из КЧР заставил спилить две ольхи, чтобы повысить свою раскрываемость

Заставил пилить деревья, чтобы сфабриковать дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В превышении должностных полномочий подозревают следователи лейтенанта МВД из Карачаево-Черкесии. Полицейский стал фигурантом уголовное дело после того, как решил блеснуть успехами на работе – повысить свою раскрываемость преступлений.

В мае этого года лейтенант полиции с семилетним стажем работы в структуре правоохранительных органов, решил перевыполнить план. Он нашел двух «подозреваемых» и под угрозами заставил мужчин спилить два дерева на окраине селения Эльтаркач. Под давлением они уничтожили две ольхи, а после подписали несколько пустых бланков. Ведомственные бумажки в последствии превратились в протоколы осмотра места происшествия, а земляки находчивого лейтенанта – в фигурантов уголовного дела, которое с успехом раскрыл страж порядка.

Как сообщил информированный источник, результатом сфабрикованного дела стало вполне реальное уголовное преследование полицейского. Мужчины, которых страж порядка заставил спилить деревья, заявили на него в полицию.

В отношении полицейского заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее на всю страну прославился пожарный из Хакасии, который поджигал дома и постройки в поселке Балыкса, что в 250 километрах от Абакана ради личного успеха.

Назначенный на должность местной пожарной дружины 26-летний мужчина в течение нескольких месяцев «кошмарил» местных жителей пожарами, чтобы снискать себе звание героя при тушении. Вычислить пиромана удалось по записям со школьных камер видеонаблюдения. Школа расположена на небольшом удалении от поселка и Балыкса с этого расстояния отлично просматривается.

Последствия одного из поджогов. Фото: Елена МОСКВИТИНА.

После очередного пожара директор школы просмотрела записи и увидела, как к гаражу крадется мужчина с канистрами в руках. В нем она узнала своего бывшего ученика, который стал начальником пожарной части.

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