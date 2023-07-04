Кадыров высказался о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

Глава Чечни сделал заявление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова. Заявление по факту произошедшего глава Чечни сделал в своем ТГ-канале. Он сообщил, что распорядился установить личности нападавших и, с его слов, компетентные органы уже над этим работают.

- Разберёмся, - написал Кадыров. - Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем.

Ранее в деле о нападении на Милашину и Немова руководителю регионального следкома Виталию Волкову поручил разобраться глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова утром 4 июля у аэропорта Грозного напали вооруженные люди. В республику адвокат и представитель «Новой газеты» приехали, чтобы поприсутствовать на заседании суда по делу Заремы Мусаевой.

Милошину избили, остригли и облили зеленкой. Фото: ТГ-канал Ксении Собчак.

Журналистку и адвоката Мусаевой жестоко избили, забрали их личные вещи и документы, а также потребовали немедленно уехать из Чечни. Милашину остригли, облили зеленкой и сломали пальцы. Немова ранили ножом в ногу и нанесли другие серьезные травмы.

Пострадавших сначала доставили в одну из больниц Грозного, где оказали первую помощь и провели необходимые обследования, а после – перевели в больницу Беслана. В Северную Осетию их сопроводил республиканский омбудсмен. В ближайшее время спецборт МЧС доставит их в одну из столичных клиник.

Адвокат Немов переведен в Беслан. Фото: ТГ-канал Ксении Собчак.

Тем временем, суд, на который приехали Милашина и адвокат Мусаевой Немов, все же состоялся. Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии по делу о насилии над полицейским.

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