Рекордное количество разводов: Северный Кавказ лидирует по числу расторгнутых браков в России

На Кавказе наблюдается рекордное по стране количество разводов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Северном Кавказе больше всего разводов в России. Данные приводит Росстат по итогам 2022 года. Самый большой показатель в стране показала Ингушетия – на 1219 заключенных браков приходится 3133 развода, соотношение почти 1 к 3. И хотя в стране наблюдается прирост молодоженов, на Кавказе их количество уменьшилось.

В Чечне на 1000 браков приходится 2069 разводов – за год там сошлись 4390 пар, а разошлись – 9070. В Дагестане статистика немногим приятнее: 1967 разводов на 1000 браков. При этом количество новобрачных в республике большое: 9532 новых пары, хотя и развелись 18813.

В Карачаево-Черкессии 1520 разводов на 1000 новобрачных, за 2022 год там сошлись 2353 пары, но разошлись 3569. А вот в Северной Осетии показатель уже не так плох: на 1000 свадеб разводятся 1390 пар, причем там сошлись 2825 мужей и жен, но разошлись 3902 супружеские пары.

В целом по стране за 2022 год поженились 1,05 млн пар, и за это же время развелись развелись 682 850. В любом случае наблюдается прирост на 12,4%, статистику которого подпортили регионы СКФО.

Меньше всего браков по России распалось в Туве (452 на 1000 браков), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522).

Положительная статистика наблюдается только в Ставропольском крае, а в Кабардино-Балкарии уменьшение количества супругов является незначительным. В КРБ за 2022 год поженились 4186 супружеских пар, когда за тот же год на развод подали 4277. На Ставрополье под венец пошли 16483 новобрачных пары, но развелись 12636 – прирост почти на 4000.