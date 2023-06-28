Катаракта - это естественный процесс помутнения хрусталика. Фото: пресс-службы клиники 3z

Летом вопросы здоровья зачастую отходят на второй план. Кто-то боится упустить часть отпуска или дачного сезона, другие опасаются, что летняя жара может повлиять на результат операции. Офтальмологическая клиника 3Z развеивает мифы о лечении катаракты, самого распространенного возрастного заболевания глаз.

Катаракта - это естественный процесс помутнения хрусталика. Со временем он из прозрачного и эластичного превращается в плотный, не пропускающий световые лучи. Из-за этого окружающие предметы становятся видны, словно в легком тумане. Процесс необратимый - стать снова прозрачным и эластичным хрусталик не может, чем бы его ни обрабатывали и как бы на него ни воздействовали. Со временем зрение будет только ухудшаться, вплоть до слепоты.

Первая операция по замене хрусталика была проведена более 70 лет назад. Но тогда процедура требовала длительного восстановления из-за большого разреза и наличия швов на роговице. После такой операции, действительно, рекомендовалось избегать воздействия высокой температуры. Сегодня процедура проводится на современном оборудовании с помощью ультразвука с минимальным разрезом без наложения швов. Поэтому жаркий сезон никак не влияет на результат операции.

В клинике 3Z избавляют от катаракты за считанные минуты. Помутневший хрусталик меняют на искусственную линзу. Операция малоинвазивная, то есть с минимальным повреждением тканей. Лечение катаракты в 3Z проводится по принципу «Хирургии одного дня» - это диагностика, предоперационные анализы, операция, и все за один день. Хорошее зрение возвращается практически сразу после операции. А значит, процедура никак не повлияет на летние планы - будь то дача или отпуск у моря.

В клинике 3Z есть собственный банк хрусталиков - около 30 вариантов. Есть линзы, которые дают хорошее зрение вдаль, вблизи или же на всех расстояниях. Получить нужную линзу можно непосредственно в день операции без предварительного заказа. Сложные хрусталики изготавливают индивидуально, иногда на это уходит около 1,5 месяца.

Хирургия катаракты в 3Z - это инновационное оборудование, профессиональные офтальмохирурги и максимально удобный сервис: приветливый персонал, комнаты отдыха и бесплатный трансфер для иногородних пациентов. Комфортабельные автобусы курсируют из 10 городов СКФО, где расположены диагностические центры, для доставки пациентов в клинику на операцию и обратно. Катаракта - не приговор, в офтальмологической кинике 3Z вернут четкое зрение.

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