Фестиваль сыра на КМВ продлится два дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Кавминводах состоится очередной гастрономический праздник - Фестиваль сыра и молочной продукции КМВ Cheese. Он пройдет в Кисловодске 1 и 2 июля 2023 года.

Программа фестиваля сыра в Кисловодске 2023

Мероприятия состоятся на Курортном бульваре. Жители и гости города смогут попробовать более 20 сортов твердых, мягких и кавказских сыров, а также различные угощения от крупных молочных заводов, частных сыроварен и других предприятий Юга России - сыродавленное масло, крафтовые сыры, мясные деликатесы, приготовленные по новым технологиям и традиционным рецептам, мед и различные авторские медовые пасты.

Дегустации будут сопровождаться живой музыкой (в том числе, игрой на волынке), ирландскими танцами и боями на мечах.

Гостей Фестиваля сыра ждут конкурсы с призами, а для детей подготовлен увлекательный кулинарный квест.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Кисловодска, покупать билеты на Фестиваль сыра не нужно, вход для всех - свободный с 11:00 до 22:00.